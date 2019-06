Achteroverleunen is er voor Koolmees niet bij

Goedemiddag,

Vorig jaar werd Wouter Koolmees nog weggezet als een ambtenaar verdwaald in de politiek, dit weekend zette hij het eerste grote succes van dit kabinet op zijn naam met het door de FNV aanvaarde pensioenakkoord. Veel tijd om daarvan te genieten heeft de D66'er niet: zijn wetten moeten in sneltreinvaart door het parlement.

Koolmees’ chef Mark Rutte sloeg dit weekend dreigende taal uit. Als bedrijven de salarissen van hun werknemers niet heel rap verhogen, waarschuwde de premier op het VVD-festival, dan zal hij ze het geld afhandig maken.

FNV laat Koolmees weer ademhalen

Voor Wouter Koolmees begon het weekend zaterdagmiddag pas, om vijf voor half drie. Op dat moment sprak FNV-voorzitter Han Busker de woorden uit waar de minister van Sociale Zaken zo naar snakte: de vakbond had ingestemd met zijn pensioenakkoord. En dus kon de kurk van de fles in het huis van de D66'er. Na negen jaar discussie ligt er eindelijk een door de bonden gesteund akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel.

Opluchting was er ongetwijfeld ook bij Busker zelf. Zijn positie was zo goed als onhoudbaar geworden met een tegenstem door de leden. Zij schaarden zich met zulke overtuigende cijfers (75 procent stemde vóór) achter het pensioenakkoord dat het ledenparlement van de FNV niet anders kon dan volgen. Vooraf bestond de vrees dat het radicalere ledenparlement bij een minder duidelijke uitslag weleens tegen het zwaarbevochten akkoord kon stemmen, zoals in 2011 gebeurde.

Nu de FNV het pensioenakkoord steunt, is een grote hindernis genomen. De sociale partners onderschrijven het, er is door de extra steun van PvdA en GroenLinks een ruime meerderheid in het parlement. Het is ook een grote overwinning voor Wouter Koolmees, die vorig jaar nog worstelde met het politieke spel dat het pensioenoverleg was.

‘Koolmees boekt nu een groot politiek succes, tegelijk het eerste voor Rutte III’, analyseert politiek verslaggever Gijs Herderscheê, die het pensioendossier op de voet volgt. ‘Maar het echte werk moet nog beginnen, met eerst wetgeving en dan invoering bij alle pensioenfondsen. Werk voor jaren en stof genoeg voor problemen.’ Haast is geboden: binnen twee weken moeten Tweede én Eerste Kamer instemmen met de verlaging van de AOW-leeftijd.

Eten duurder, maar nog te goedkoop

Veehouder Jan Dijkshoorn schuift hooi aan voor de koeien in zijn stal in Wieringerwaard. Beeld Harry Cock

De timing van Carola Schouten had niet slechter gekund. Op dezelfde dag dat de minister van Landbouw met de boodschap komt dat ons eten te goedkoop is, brengt het CBS naar buiten dat de voedselprijzen in tien jaar tijd niet zo hard stegen als nu. ‘Nederland wordt bestuurd door waanzinnigen’, legde PVV-leider Geert Wilders de link tussen de twee berichten, en hij was niet de enige.

Ondanks de hoogst ongelukkige timing zal Schouten nog steeds staan achter haar maandag gepresenteerde visie op de kringlooplandbouw in Nederland. Volgens de vicepremier moet de landbouw niet langer gericht zijn op het zo veel en goedkoop mogelijk produceren van voedsel, maar moeten boeren meer inzetten op een duurzaam beheer van bodem, water en natuur. Alleen dan heeft de Nederlandse landbouw een toekomst, denkt zij.

In een interview met het AD wijst ze op de harde cijfers: in de jaren zeventig waren Nederlanders zo'n 20 procent van hun inkomen kwijt aan voedsel, nu is dat 10 tot 12 procent. ‘Voedsel is ongelofelijk goedkoop geworden.’ De rekening daarvan komt volgens haar terecht bij de boer, wiens inkomen vaak erg laag is, en bij de natuur.

Dat je het als minister niet snel goed kunt doen, laten de reacties zien. tegenover zij die schande spreken omdat ze het eten nu al te duur vinden staan de natuur- en milieuorganisaties en de Partij voor de Dieren, die vinden dat Schouten niet doorbijt. ‘Te mager’, ‘een gemiste kans’ en ‘pappen en nathouden’, oordelen zij genadeloos.

Dan gaat Rutte het geld wel halen

Premier Mark Rutte tijdens zijn speech op het jaarlijkse VVD-festival. Beeld ANP

‘Er is iets aan de hand wat mij totaal niet bevalt’, sloeg Mark Rutte dit weekend een dreigende toon aan. Op het congres - excuus, festival - van zijn VVD in Aalsmeer zei de premier in spijkerbroek dat de lonen van werknemers omhoog moeten. Zo niet, dan gaat het kabinet het geld zelf bij bedrijven ophalen via de belastingen. ‘De winsten klotsen tegen de plinten op, dan kan het niet zo zijn dat alleen de salarissen van de topmannen echt stijgen.’

Wacht eens even, schrijft Sheila Sitalsing vandaag in haar column: is het niet zijn VVD die al tien jaar verantwoordelijk is voor de koopkracht of het gebrek eraan door de hoge lasten? ‘Voor de werkgeversvereniging was het een uitgelezen kans om terug te slaan: Rutte weet weer eens niet waar hij over praat.’

Raadslid vast in Turkije, SP in actie

Sinds eind april zit SP-raadslid Murat Memis vast in Turkije, dat hem verdenkt van het lid zijn van de Koerdische terroristische organisatie PKK. In een interview met de Volkskrant vertelde hij hoe dagen vastzat in een Turkse cel. Daar is Memis uit, maar omdat hij in juli voor de rechter moet verschijnen mag hij het land niet verlaten.

De SP vindt dat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) te weinig druk zet op de Turkse regering. Met Kamervragen en een petitie spoort de partij Blok aan om beter zijn best te doen. Voor het Turkse consulaat in Amsterdam verzamelden zich vandaag SP’ers en familieleden van Memis. ‘We are Murat.’

De solidariteitsdemonstratie voor de vrijlating van Murat Memis, fractievoorzitter van de SP in Eindhoven. Beeld ANP

