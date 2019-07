Achterhoeks verzet tegen bomenkap heeft succes: bomenhaag langs N319 mag blijven staan

Hoogoplopende emoties zodra het gaat over bomenkap

De bomen langs de weg kappen? De Achterhoek voelt er niets voor

Om aanrijdingen met bomen te voorkomen wil de provincie Gelderland honderden eiken kappen langs de N319 in ­de Achterhoek. Een burgerinitiatief tegen die ‘Arnhemse betutteling’ krijgt veel steun.

Staatsbosbeheer verkoopt grond in de hoop betere natuur te kunnen aankopen

Terwijl de discussie over de excessieve bomenkap in Nederland nog gaande is, doet Staatsbosbeheer publiekelijk grond in de verkoop.

Natuurmonumenten na peiling onder leden: minder bomen kappen

Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen. Dat heeft de natuurorganisatie, een van de grootste bosbeheerders van Nederland, besloten na een raadpleging onder leden en donateurs.

Eenzame boomstronk tekent oorlog om het bos

Om de klimaatdoelen te ­halen, moet er in Nederland veel bos bij. Maar om de biodiversiteit te verbeteren, moet er juist bos verdwijnen. Zie hier het dilemma voor natuurorganisaties. Het gaat gepaard met hevige emoties. ‘Het hart is uit het bos.’

Emoties over boskap lopen hoog op onder natuurliefhebbers. Wat is er mis mee?

Ruim zestig natuurorganisaties pleiten voor een verbod op kaalkap in bossen. Het verweer van Staatsbosbeheer is dat kappen juist goed is voor de verjonging van het bos zodat onze kleinkinderen ook nog hout kunnen oogsten. Vijf vragen.