‘Achterdeur in het nationale aftapsysteem van de politie, Israëli’s konden meeluisteren’

Gebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen, waar ook het tapcentrum zich bevindt. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Zorgen over spionage via het nationale aftapsysteem bestaan al langer. Experts hebben de laatste jaren meermaals, onder andere in Nieuwsuur, gewaarschuwd voor de risico’s van het systeem waarmee criminelen en terrorismeverdachten worden afgeluisterd. Die zorgen gaan over het feit dat de complexe apparatuur wordt geleverd door Israëlische bedrijven met nauwe banden met hun overheid. Nederland weet nauwelijks waartoe de leverancier toegang heeft, is de vrees. Niet eerder heeft iemand verklaard dat daadwerkelijk misbruik is gemaakt van die toegang.

Guilhem Giraud werkte tot 2006 als telecomspecialist bij de binnenlandse veiligheidsdienst van Frankrijk, nu bekend onder de naam DGSI. Hij ontsleutelde onder meer onderschepte satellietcommunicatie. In 2006 stapte hij over naar het ministerie van Justitie, waar hij in een team van vijf man een nationaal Frans interceptieplatform ging opzetten. In zijn boek Confidences d’un agent du renseignement français (‘Bekentenissen van een Franse inlichtingenmedewerker’) schrijft hij dat hij op uitnodiging van de Nederlandse politie in oktober 2006 met een collega afreisde naar het tapcentrum van de politie in Driebergen, om te horen wat de ervaringen met het aftapsysteem waren.

Het monster in de bek kijken

Giraud had een formeel gesprek met politiemensen, waarna de groep ook een bezoek bracht aan het datacentrum. Op een gegeven moment zei een Nederlandse politievrouw daar volgens Giraud dat er problemen waren met de Israëlische leverancier. Hij begreep niet wat er werd bedoeld, schrijft hij in zijn boek. Zijn collega, een liaison van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland, verklaarde wat er aan de hand was.

‘Ze hadden een probleem met de leverancier’, schrijft Giraud. ‘Ze kwamen erachter dat deze een...’ ‘Achterdeur had geplaatst’, vult de Nederlandse gastvrouw aan. ‘Ja, een achterdeur. De leverancier had zichzelf de ontvanger gemaakt van alle afgeluisterde gesprekken.’ De informatie is als een bom in mijn hoofd. Al tien jaar ben ik me bewust van de pogingen van bepaalde staten om communicatie te onderscheppen, voornamelijk de Verenigde Staten, Rusland, China en Israël, en nu kijk ik eindelijk het monster in de bek!’

Guilhem Giraud bevestigt de gebeurtenis in gesprek met de Volkskrant. ‘Ik was geschokt. Ik werkte bij een geheime dienst, maar had zoiets nog nooit in het echte leven meegemaakt.’ De Nederlandse politievrouw is volgens Giraud ‘enigszins beschaamd’ en zegt dat de Nederlandse politie ‘naïef was’ en dat de Israëli’s daar misbruik van maakten. Ze zegt ook tegen Giraud dat het niet weer zal gebeuren, omdat Nederland ‘heeft besloten’ om een ‘eigen oplossing’ te bouwen.

Een woordvoerder van de politie bevestigt het bezoek van Giraud aan het tapcentrum, maar zegt dat het verhaal over de achterdeur ‘onzin’ is. De woordvoerder: ‘Het is onzin dat er een achterdeur zou zijn gevonden. En het is onzin dat daarover is gesproken.’ Alle andere onderdelen uit het boek van Giraud – vanwege een storm reden er tijdens zijn bezoek geen treinen en het informele gesprek dat hij had met de politievrouw – worden door de politie bevestigd.

Israëlische leverancier

Giraud, die zegt dat hij zich ‘nog steeds heel goed herinnert wat er is gezegd’, verlaat de Nederlandse tapkamer verbouwereerd. De ervaring in Driebergen is voor het Franse team de ‘belangrijkste reden’ om ‘geen Israëlische leveranciers’ uit te nodigen voor de bouw van het Franse interceptieplatform PNIJ, dat nog steeds bestaat. ‘We kozen voor een zelfgemaakt systeem. We zijn heel voorzichtig in Frankrijk.’

Nederland gaat daarentegen wél met Israëlische leveranciers in zee. Ook na 2006 blijft het Israëlische Verint leverancier van in elk geval het monitoringssyteem voor de interceptie. Daarnaast maakt de politie vanaf 2010 gebruik van interceptieapparatuur van het Nederlandse Fox-IT, en voor het onderscheppen van verkeer ook van Pine en Group2000. De analyse wordt echter altijd door Israëlische leveranciers gedaan, zeggen bronnen. De contacten tussen de politie en de Israëlische leverancier zijn nauw, blijkt ook als een politieman, Robert van Bosbeek, in 2013 overstapt van de politie naar Verint en daar de Nederlandse tak gaat leiden. Van Bosbeek is nog steeds verbonden aan Verint en inmiddels verantwoordelijk voor heel Europa. Verint, recent omgedoopt tot Cognyte, reageerde niet op vragen van deze krant. Ook Van Bosbeek ging niet inhoudelijk in op via e-mail gestelde vragen.

‘Zelfbouw geen optie’

De vondst van de achterdeur leidt er niet toe dat Israëlische leveranciers op de zwarte lijst komen. Dat is des te opmerkelijker omdat de nationale terrorismecoördinator (NCTV) in 2018 expliciet waarschuwt voor te sterke technologische afhankelijkheid van onder andere Israël en spionage via achterdeurtjes. ‘Het overgrote aandeel van de benodigde hard- en software wordt gemaakt in China, de Verenigde Staten en Israël. De facto zijn Nederland en andere Europese landen dus afhankelijk van deze spelers voor kritieke onderdelen van vitale digitale infrastructuren. Er is hier echter sprake van een zekere naïviteit. Tot nu toe is het een onderbelicht probleem dat onze samenleving op zeer grote schaal gebruikmaakt van buitenlandse apparatuur en technologie, waar mogelijk zogenaamde ‘backdoors’ in zijn gebouwd’, schrijft de NCTV in 2018.

Een jaar na dit rapport wordt het Israëlische Elbit Systems in 2019 gekozen als nieuwe leverancier voor het aftapsysteem. Vanwege problemen met dat systeem is het nog steeds niet operationeel en houdt Verint het oude systeem tot uiterlijk het einde van dit jaar in de lucht. Volgens minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz kiest Nederland ‘bewust’ voor een commerciële partij bij het tapsysteem. Dat zou nodig zijn vanwege de ‘complexiteit, investeringsgrootte en de specialistische capaciteit, kennis en kunde die daarvoor nodig is’, schreef Yesilgöz in februari aan de Kamer. ‘Zelfbouw is daarom geen optie.’ Volgens de ministerie zijn er ‘contractuele afspraken gemaakt en interne beheermaatregelen getroffen ter voorkoming van toegang door de leverancier tot gevoelige locaties en infrastructuur van de politie.’