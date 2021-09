Achterblijvers Kabul smeken om hulp: ‘Ik wil graag naar huis, maar weet niet hoe’

Sigrid Kaag onderweg naar een persconferentie in Doha, Qatar. Beeld AFP

‘Ik wil graag naar huis, maar ik weet niet hoe', zegt de jonge Nederlandse moeder per telefoon vanuit Kabul tegen de Volkskrant. ‘Wilt u alstublieft vragen aan mevrouw Kaag of ze ons wil helpen? Ik hoop dat ze ons niet vergeet. Red ons.’

De jonge Nederlandse vrouw, die niet met haar echte naam genoemd wil worden maar die we in dit verhaal Miriam noemen, appt en belt regelmatig met een vrijwilligersteam in Nederland en smeekt dan om hulp. Dat team is een bont gezelschap van oud-Afghanistan-correspondenten en cameraman Eric Feijten en mediakunstenaar Lotte Geeven. Zij wenden zich niet voor niets tot hen.

Evacuatievlucht gemist

Het contact tussen de achtergebleven Nederlanders in Kabul en het ministerie van Buitenlandse Zaken verloopt moeizaam. Miriam heeft te weinig beltegoed om zelf vanuit Afghanistan naar het dure Nederlandse noodnummer te bellen, dus doet haar man in Nederland dat. ‘We krijgen telkens hetzelfde te horen: dat we niet naar het vliegveld moeten gaan. Verder hebben ze geen informatie.’

Miriam miste de evacuatievlucht vorige week donderdagochtend op een haar na. Toen de Nederlanders de toegangspoort tot het vliegveld Kabul sloten, stond de moeder nog in het riool voor de ingang te roepen om hulp. Ze stond daar met haar 4-jarige Nederlandse zoontje en haar Afghaanse zusje (10) en broertje(12).

Miriam was eerder deze maand naar Kabul gegaan voor familiebezoek: ze had haar ouders al jaren niet gezien en vreesde dat dit wel eens de laatste keer zou kunnen zijn. ‘Ik dacht wel dat het een beetje gevaarlijk was met de Taliban, maar ik had niet verwacht dat ze zó snel in Kabul zouden zijn.’

Sindsdien is haar leven in een achtbaan terechtgekomen. Haar ouders werden volgens haar half augustus opgepakt door de Taliban, omdat ze hoge posities bekleedden bij Afghaanse overheid. Miriam verliet het ouderlijk huis met haar eigen kind onder haar arm en haar jongere zusje en broertje aan de hand.

Chaos

Ze meldde zich daarna bij Buitenlandse Zaken voor een evacuatievlucht en het viertal kreeg toestemming om mee naar Nederland te gaan. Maar het lukte door de chaos niet om op tijd op het vliegveld te komen. Met hulp van vrijwilliger Lotte Geeven, die haar al bellend de weg wees, maakte ze ’s nachts met drie jonge kinderen een gevaarlijke tocht te voet naar het vliegveld. Maar ze was net te laat. Nu zit ze in een schuilhuis.

‘Soms ben ik bang. De Taliban zoeken vooral naar meisjes om mee te trouwen. En de jongens willen ze ook meenemen', zegt Miriam per telefoon. Ze schuilt in het huis van een collega van haar vader. ‘Ik hoor verhalen dat de Nederlandse overheid wil dat we naar Pakistan gaan. Maar hoe moet ik daar komen? Het is 24 uur rijden, zelfs met de collega van mijn vader is dat een heel gevaarlijke weg.’

Haar jongste kind werd maandag voor het eerst verwacht op de basisschool en zelf heeft ze de eerste dag van haar stage als verpleegkundige gemist. Ze hoopt dat het vliegveld van Kabul snel weer opengaat zodat ze met de drie kinderen kan ontsnappen.

Veel vertrouwen heeft ze niet: ‘De Taliban die ik hier op straat zie, kunnen niet eens goed autorijden, hoe moeten zij ooit een vliegveld runnen?’ Ze heeft gehoord dat Turkije luchtverkeersleiders gaat sturen, maar weet niet of dat waar is. ‘Weet u of het klopt? Buitenlandse Zaken weet het niet.’

Lange wachtrij

Miriam is niet de enige achtergebleven Nederlander in Kabul die de Nederlandse regering smeekt om hulp, maar voor haar gevoel geen gehoor krijgt. Zo'n achtduizend Nederlanders en Afghanen hebben zich aangemeld voor een evacuatievlucht, maar daarvan zijn er maar circa 1600 in Nederland beland.

De evacuatie kwam laat op gang en verliep chaotisch. Duizenden mensen zitten nog vast. Achter de schermen is te horen dat de evacuatielijsten nog groeien en dat het overzicht ontbreekt: sommige mensen die erop stonden kunnen nu niet meer gevonden worden

‘Ik voel mij in de steek gelaten, zeker', zegt een Nederlands-Afghaanse man vanuit Kabul, die ook niet met zijn naam genoemd wil worden, maar die we Ahmad noemen. Hij had zich een tijd terug weer in Afghanistan gevestigd, wilde daar zijn leven weer opbouwen. Maar nu het te gevaarlijk is geworden, wil hij graag weg met zijn vrouw en vijf kinderen. Ze komen oorspronkelijk uit de Panjshir-vallei, waar hevig wordt gevochten tegen de Taliban. De nieuwe machthebbers beschouwen hem en zijn familie dus als aartsvijand. Sinds half augustus probeert hij vergeefs contact te zoeken met Buitenlandse Zaken.

Vorige week donderdag kreeg het gezin met hulp van het vrijwilligersteam alsnog toestemming voor evacuatie, maar ook zij stonden die ochtend als een van de laatsten voor een dichte poort. Nederland besloot die dag te stoppen met evacuaties. Het gezin ontsnapte ternauwernood aan de bom die kort daarna afging bij de plek waar zij stonden te roepen.

Diplomatieke regeling

‘Ik wacht en wacht en word steeds banger', zegt Ahmad. Hij hoopt op een diplomatieke regeling met de Taliban, zodat mensen zoals hij met een Nederlandse paspoort alsnog met hun gezin naar huis mogen, maar hij vreest het ergste. ‘De Taliban hebben tot nu toe geweigerd. Het vliegveld is dicht.’

Volgens het lokale nieuws zijn inmiddels luchtverkeersleiders en andere specialisten uit Turkije en Qatar aangekomen om het vliegveld weer operationeel te krijgen. ‘Het gaat nog weken duren, vrees ik, want de Amerikanen hebben alles stuk gemaakt voordat ze vertrokken', zegt Ahmad.

Hij vraag de Nederlandse regering nadrukkelijk om hulp, om hem en zijn gezin te redden. ‘Maar ik weet niet of ze het horen.’

Premier Rutte zei dinsdag dat de evacuaties uit Kabul zo snel mogelijk worden hervat. Mochten achterblijvers het redden naar een buurland, dan moeten zij er echter niet op rekenen dat ze direct door kunnen naar Nederland. De Europese Unie wil dat mensen zoveel mogelijk in de regio worden opgevangen.

Minister Kaag is dinsdag naar de regio gevlogen om diplomatieke afspraken te maken over het voortzetten van de evacuaties. Zij bezoekt Qatar, Turkije en Pakistan. Het is nog onduidelijk wat zij precies met die landen probeert af te spreken.