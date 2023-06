Achter het Jordaans-Saoedische sprookjeshuwelijk schuilt een droge economische realiteit

De Jordaanse kroonprins Hussein en zijn Saoedische bruid Rajwa al-Saif op hun trouwdag, 1 juni. Beeld AP

Groot feest in Jordanië: kroonprins Hussein bin Abdullah (28) is donderdag getrouwd met architect Rajwa al-Saif (29). Het hele land kreeg daarom vrijaf. Maar behalve om liefde draait het huwelijk tussen de twee om meer, aangezien de bruid uit een prominente familie komt in buurland Saoedi-Arabië. Haar vader staat aan het hoofd van een groot bouwbedrijf, en heeft nauwe banden met de Saoedische koninklijke familie.

Alom wordt de bruiloft uitgelegd als een signaal dat de twee landen weer nauwere banden aangaan, na een periode van spanning en intriges. Die spanningen bereikten hun kookpunt in april 2021, toen een broer van de bruidegom, de populaire prins Hamzah bin Hussein, onder huisarrest werd geplaatst op verdenking van het beramen van een paleiscoup. Bij die plannen zou hij hulp hebben gehad van twee figuren. Eén van hen, Bassem Awadullah, had behalve een Jordaans ook een Saoedisch paspoort, en was op dat moment adviseur van de Saoedische koning. Hij werd gelijk gearresteerd en veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2021).

Als vanzelf ontstond de vraag of de Saoediërs op het hoogste niveau betrokken waren. In Jordanië zoemden geruchten rond over ‘buitenlandse entiteiten’ – een duidelijke hint. Wilde de Saoedische kroonprins (en de facto leider) Mohammed Bin Salman zijn buurland omturnen in een soort vazalstaat? Spanningen waren er op dat moment al, onder meer omdat Jordanië in 2017 niet mee wilde doen aan de door Saoedi-Arabië geïnitieerde blokkade van Qatar.

Gastarbeiders

Nu is die geschiedenis vergeten. Prins Hussein wordt klaargestoomd om in de toekomst de zittende koning Abdullah (69) op te volgen, en zal dat ambt dus gaan bekleden met een Saoedische aan zijn zijde. Bin Salman vloog naar Amman om bij het huwelijk aanwezig te zijn, en kreeg een warm onthaal. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren erbij, evenals de vrouw van de Amerikaanse president, Jill Biden. De verstoten prins Hamzah – die afstand heeft genomen van de familie – kreeg geen uitnodiging.

Het aanhalen van de banden lijkt in de eerste plaats te zijn ingegeven door harde economische belangen aan Jordaanse kant. Er werken een half miljoen Jordaanse gastarbeiders in het buurland, en veel gezinnen zijn afhankelijk van het geld dat zij naar huis sturen. Amman kan zich dus geen nieuwe crisis in de betrekkingen veroorloven. Het zou niet voor het eerst zijn dat Saoedi-Arabië gastarbeiders om politieke redenen het land uitzet. Dat overkwam Jemenieten begin jaren negentig, bijvoorbeeld, nadat hun regering de Iraakse invasie van Koeweit weigerde te veroordelen.

Bovendien hoopt de regering in Amman op flinke Saoedische investeringen in de eigen noodlijdende economie. Een voorbeeld is de aanleg van een nieuw spoornetwerk, waar een geschatte 2,3 miljard euro voor nodig is. De jeugdwerkloosheid in Jordanië schommelt rond de 40 procent, en sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben stijgende benzineprijzen voor sociale onrust geleid. Omdat het land bijna al zijn producten importeert, is de economie gevoelig voor schokken van buitenaf.

Checkbook diplomacy

Of de Saoediërs daadwerkelijk de portemonnee gaan trekken, is de vraag. Het oude beleid waarbij buurlanden met oliedollars te vriend gehouden werden (ook wel checkbook diplomacy genoemd) heeft onder kroonprins Bin Salman plaatsgemaakt voor een meer nationalistische agenda. Hij is vooral gericht op het ontwikkelen van de binnenlandse economie.

Het lijkt er daarom op dat het Jordaanse koningshuis het zelf wat zuiniger aan zal moeten doen. Weekblad The Economist merkte vorige week fijntjes op dat koningin Rania recent haar best doet haar rijkdom enigszins te verbergen. Ook bij de bruiloft heeft men vermoedelijk de hand op de knip gehouden.