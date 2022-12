Achter elke crisis schuilt een bestuurlijke clusterfuck

Crisis is een fijn woord, want het suggereert dat we totaal onverwacht zijn getroffen door een natuurramp die niemands schuld is. Terwijl we meestal domweg van doen hebben met de gevolgen van slecht beleid, schrijft Sheila Sitalsing.

In het Engels zeggen ze clusterfuck. Dat valt te vertalen als puinzooi, maar het eerste woord is beter. Preciezer. Omdat je het voor je ziet: een kluwen van conflicterende belangen, klunzigheid, ijdelheid, tegenspraak, goede intenties en kwade zin die op spectaculaire wijze op elkaar zijn gebotst. Hier steekt een bebloede arm omhoog, daar liggen de scherven van wat ooit zo’n goed idee leek.

Maak een rondje door het openbaar bestuur en zie: overal kun je scherven rapen. In grote zaken – inspectiediensten waarschuwen dat de toestand in jeugdgevangenissen door personeelsgebrek zo ondermaats is, dat het niet verantwoord is er jonge gedetineerden aan bloot te stellen. En in kleine – 300 meter fietspad aan de Emmalaan op Texel moest worden omgetoverd in een gezellige gedeelde ruimte voor fietsende schoolkinderen, vrachtverkeer en automobilisten die nog vlug-vlug de boot naar het vasteland proberen te halen, en over hoe dat afliep had Shakespeare een boeiend theaterdrama kunnen schrijven.

Politici en bestuurders gebruiken zelf graag een ander c-woord wanneer het ergens weer mis gaat: crisis. Vluchtelingen moeten in het gras slapen: opvangcrisis! Boeren plegen eigenrichting-met-trekker: stikstofcrisis! Niemand met een normaal salaris kan een normaal huis vinden: wooncrisis! Kinderen komen slechter uit opvanginstellingen dan ze erin gingen: jeugdzorgcrisis!

Crisis is een fijn woord, want het suggereert dat we totaal onverwacht zijn getroffen door een natuurramp. Niemands schuld, kwestie van de grillen van een wrede god die ook maar wat aanklooit. Terwijl we meestal domweg van doen hebben met de gevolgen van slecht beleid. Met misplaatste pogingen tot daadkracht, rare compromissen, angst voor kiezers, slechte uitvoering van beleid, rammelende wetten die in tegenspraak zijn met elkaar, en onvrede onder de mensen die het treft.

Niks ‘crisis’ dus, gewoon: bestuurlijke clusterfucks.

Gezagscrisis

Er is maar één echte crisis, en dat is de overkoepelende crisis in het gezag van de overheid. Zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), een adviesclub die door de overheid is ingesteld om na te denken over bestuurlijke vraagstukken, die zegt in een verkenning naar het gezag van de overheid: om iets voor elkaar te krijgen in al die kwesties die het predicaat ‘crisis’ hebben gekregen, is het nodig dat burgers vrijwillig macht aan je afstaan, als ze zeggen: ik vertrouw erop dat de overheid weet wat ze doet, dat bestuurders bekwaam en betrouwbaar zijn, dat ze het beste met ons voor hebben, dat ze moreel het juiste zullen doen. Dit noemen we gezag.

Dat, welnu, zeggen burgers niet meer automatisch. Het vertrouwen in de politiek blijft hangen op 50 procent van de mensen die ‘voldoende vertrouwen’ heeft in de regering, zo peilde het Sociaal en Cultureel Planbureau deze week. Mensen vinden dat de regering de problemen niet adequaat oplost, ze denken dat ze dat niet kan of niet wil. Ze vinden dat er te veel wordt gescholden, op Twitter en in de Tweede Kamer, ze vinden dat er ‘een gebrek aan moraliteit’ is, en dat politici niet weten ‘wat er leeft onder de mensen’.

Geen wonder dat besturen met enige regelmaat uitloopt op een conflict met de mensen voor wie de overheid er is, of zou moeten zijn. Niks gezag dus, maar weerstand en wantrouwen. Dé grote vraag die daaronder ligt, stelt de ROB, is of de overheid het nog wel voor het zeggen heeft. Sterker: of de overheid het in alle gevallen nog wel voor het zeggen wíl hebben, want ze heeft een hoop uitbesteed, overgedaan aan de markt of anderszins weggeorganiseerd.

In een poging greep op deze materie te krijgen, doopte de ROB de maand november om tot de Maand van het Gezag. Dat leverde veel papier op vol boeiende bespiegelingen, en hier en daar een parel.

Onderzoeksverslag

Zoals de analyse van de zaak Emmalaan op Texel. Een boeiende kwestie over 300 meter fietspad waarin alle elementen van de gezagscrisis terugkeren en die daarom werd uitgebeend in een onderzoeksverslag van 24 kantjes, dat leest als een novelle.

Voorheen was de Emmalaan op Texel een autoweg waarlangs een apart fietspad liep. Het moest een shared space worden (ook bestuurders zijn dol op Engels). Of nou ja, moest.

Het ging zoals die dingen gaan: er was een afdeling Beleid bij de gemeente die was belast met ‘gebiedsontwikkeling’. Ergens vatte de overtuiging post dat het juíst goed zou zijn als auto’s en fietsen de Emmalaan zouden delen, omdat auto’s dan ‘vanzelf’ langzamer zouden gaan rijden. De term ‘omzien naar elkaar’ viel. Verkeersdeskundigen van een onderzoeksbureau konden met zekerheid instaan voor de veiligheid. Elders in het land liggen shared spaces die prima werken. Het college van burgemeester en wethouders omarmde het plan. De gemeenteraad stemde voor.

Beeld Jip van den Toorn

Later, toen de mensen online en offline begonnen te klagen dat ze het helemáál niet veilig vonden om met hun kind kriskras tussen de rijdende auto’s te fietsen – zonder uitwijkmogelijkheid, want tussen de rijbanen was een berm opgetrokken – zou de wethouder verwijzen naar de expertbureaus die hij had ingehuurd; het waren er zelfs twéé. Zij hadden gezegd dat het kon. Hij liet het opnieuw onderzoeken door dezelfde verkeersdeskundigen die eerder positief hadden geadviseerd over de gedeelde weg. Hun conclusie: de weg was veilig, ook al beleefde, zo hadden de verkeersdeskundigen nagevraagd, 77 procent van de mensen dat al fietsende helemaal niet zo.

Technocratisch kijken

Zo beginnen dus de meeste problemen die voortvloeien uit de gezagscrisis: de vraagstukken zijn ingewikkeld, bestuurders weten niet precies hoe het zit, interne kennis is wegbezuinigd, en ervaringsdeskundigheid is al helemáál niet beschikbaar, want het serieus nemen van de mensen die het beleid elke dag moeten ondergaan, is niet vanzelfsprekend. De expertise is uitbesteed aan externe onderzoeksbureaus die technocratisch kijken. En de volksvertegenwoordiging moet een besluit nemen over iets waarvan ze de consequenties maar half kan overzien.

Op Texel hadden de fietsende inwoners het nakijken, want zij hadden ‘gevoelens’ dat dit niet goed zou uitpakken, maar op ‘gevoelens’ kan een bestuur niet besturen. En zo kon het komen dat de wethouder stond te leunen op ingekochte kennis, terwijl op de Emmalaan automobilisten en fietsers helemaal niet bezig waren met ‘omzien naar elkaar’.

Auto’s probeerden fietsers in te halen terwijl dat volgens de verkeersdeskundigen niet zou gebeuren. Kleine kinderen fietsten naast vrachtverkeer. Iemand viel lelijk van haar fiets toen ze werd ingehaald door een vrachtwagen – met de arm in een mitella stond ze later te protesteren tegen de architecten van de shared space. Het protest woekerde en ontvlamde. Dit ging niet zoals de papieren werkelijkheid het had voorgeschreven.

En toen de gemeenteraad na een woelige vergadering verordonneerde dat er per direct een verkeersbord diende te komen dat auto’s het inhalen van fietsers verbiedt, verzuchtte de dienstdoende gemeenteambtenaar: ‘Dan loop je gewoon vast, want zo’n verkeersbord bestaat niet in Nederland.’

Verstrikt raken in je eigen regels: ook dat is de gezagscrisis.

Eropuit de burger te naaien

Vroeger werkte gezag anders, legt iemand van de afdeling Gemeentewerken op Texel uit in het verslag: ‘Vijftig jaar geleden werd gewoon de straat opnieuw gedaan. Dan belde de gemeente aan van: ‘Wil je je auto of de fiets aan de kant zetten, want we gaan de straat doen.’ Dat was een gegeven, en daar werd niks achter gezocht.’

Nu werkt gezag zo: mensen denken ‘Hoezo de straat doen’, hebben eigen opvattingen over hoe dat dan zou moeten, gaan de feiten googelen, gaan er niet vanzelfsprekend van uit dat bestuurders hun belang voor ogen hebben. Dat is overigens een uitstekende reflex, zegt iedereen die zich bezighoudt met besturen braaf als je ernaar vraagt. Wat ze lastig vinden, voegen ze er steevast aarzelend aan toe, is dat een groeiend aantal mensen als uitgangspunt hanteert dat ‘die lui’ in het stadhuis of in Den Haag per definitie incompetent zijn, of eropuit zijn de burger te naaien, of allebei.

Over de grondoorzaken van dit sentiment hebben politicologen theorieën: dat bestuurders eerder geneigd zijn te luisteren naar mensen die op ze lijken – in opleiding (hoger), gender (vaak man) en kleur (veelal wit). Dat dit kwaad bloed zet bij wie dat niet is. Dat wie daar een grote mond of een grote trekker tegenover zet, óók toegang tot de macht krijgt, en dat daarmee de deur naar schelders en bedreigers is opengezet, die sociale media gebruiken als megafoon. Voilá: geen gezag meer en een zelfgeschapen communicatiecrisis.

De ROB graaft nog een spade dieper en rept van ‘het morele tekort’ dat het gezag van het openbaar bestuur aantast. Bestuurders doen heel vaak alsof ze neutraal een proces aan het managen zijn. Ze praten veel over techniek, en over feitelijke onderbouwing, en zeggen dingen als ‘zo is het nu eenmaal’. Ze verwijzen naar juridische onmogelijkheden, hebben het over efficiëntie en effectiviteit. Daardoor gaat het niet over achterliggende normen, niet over kwesties als rechtvaardigheid, niet over de publieke moraal, niet over de morele dimensie in de uitvoering van beleid door ambtenaren, niet over het perspectief van de mensen voor wie de overheid er is.

Publieke moraal

Zoiets klinkt misschien hoogdravend of vergezocht als je het toepast op 300 meter fietspad, maar vasthouden aan een shared space omdat deze technisch veilig is verklaard, terwijl 77 procent van de fietsende gebruikers er niet graag fietst en het in sommige gevallen zelfs een verschrikkelijke plek vindt, is een uitstekend voorbeeld van hoe technisch procesmanagement en de publieke moraal uiteen kunnen lopen. Want voor wie was dat fietspad eigenlijk? Toch niet voor de verkeersdeskundigen?

De zaak Emmalaan culmineerde in bestuurders en ambtenaren die ontdaan waren over reacties waar de honden geen brood van lusten, anoniem op Facebook. In gemeenteraadsleden die zich gingen keren tegen hun eerdere goedkeuring van het Emmalaanproject. In een wethouder die tot aftreden werd gedwongen omdat hij ‘geen invoelingsvermogen’ zou hebben, en zijn inwoners derhalve in de kou zou hebben laten staan. En in het afschaffen van de shared space, een project dat ruim 2 miljoen euro heeft gekost.

Dat is een hoog bedrag aan leergeld, maar vanuit de betrokkenen valt het ook positief te bezien: er is lerend vermogen, het inzicht is ingedaald dat het essentieel is om bij aanvang van een project de direct belanghebbenden erbij te betrekken, de begrippen ‘systeemwereld versus leefwereld’ liggen ook op Texel op ieders lippen.

Zo wordt millimeter voor millimeter het gezag herwonnen. Beter: teruggegeven. Aan de bestuurders, door de mensen om wie het gaat.