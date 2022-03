Achter de stormachtige opkomst van Marjolein Moorman ‘zit geen cynisch masterplan’

Marjolein Moorman wordt donderdagochtend verwelkomd door de PvdA-fractie in het Amsterdamse stadhuis. Haar partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag voor het eerst in acht jaar weer de grootste van de stad. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een kijkje in de keuken van de Volkskrant: of de correspondent Amsterdam zin heeft kennis te maken met de wethouder onderwijs en armoedebestrijding Marjolein Moorman? Die heeft volgens haar woordvoerder de reportage over buurtmoeders in Amsterdam-West gelezen en wil graag koffiedrinken. Tijdens dat gesprek op haar werkkamer informeert Moorman met belangstelling naar de loopbaan van de verslaggever, om daarna vol enthousiasme los te barsten over allerlei projecten in de stad die nodig de krant in moeten. ‘Ga eens kijken op de Lukasschool, waar ook ouders van leerlingen hulp krijgen. Hier heb je het 06-nummer van de directeur.’ De wethouder zelf hoeft niet genoemd te worden in het verhaal. ‘Dat interesseert me niks.’

Die tip levert inderdaad een interessante reportage op over het Amsterdamse experiment met Familiescholen, waarin Marjolein Moorman wordt genoemd als initiatiefnemer en aanjager. Het voorval illustreert dat PvdA-politicus Moorman (48) – getrouwd met een podcastmaker – verstand heeft van media. Het grote publiek leerde Moorman kennen als gepassioneerde bestrijder van ongelijkheid in de gelauwerde documentaire Klassen. Of recenter van haar autobiografie Rood in Wassenaar of haar optredens in talkshows. Zo groeide een wethouder in Amsterdam uit tot een soort onderwijswethouder van Nederland. Het Moorman-effect leverde de PvdA weer de leiding op in de hoofdstad.

Moreel politicus

‘Daar zit geen cynisch masterplan achter’, zegt vriendin Julia Wouters, die zelf jarenlang politiek adviseur van PvdA-leider Lodewijk Asscher was. Ze begrijpt dat mensen dat denken, omdat Moorman jarenlang politieke communicatie doceerde aan de universiteit. ‘Marjolein is een moreel politicus en dat herkennen mensen. De dingen die ze zegt, die meent ze ook echt.’ Dat is volgens Wouters onmogelijk aan te leren. De documentaire Klassen was geen idee van Moorman, zegt Wouters. ‘Het was een riskant project. De makers mochten haar twee jaar volgen en overal bij zijn. Toen die zagen hoe hard zij zich inzette voor de kinderen, hoe stralend zij kan lachen, toen werden ze denk ik verliefd op haar.’

‘Haha! Ze is gewoon een ouderwetse sociaal-democraat’, zegt echtgenoot en journalist Harmen van der Veen. ‘Als tegenstanders haar misprijzend vergelijken met Den Uyl, beschouwt zij dat als een compliment.’ Het woord kansenongelijkheid, stelt Van der Veen, is mede dankzij zijn vrouw weer terug in de politiek. Thuis praat het stel dagelijks over maatschappelijke ontwikkelingen en binnenlands bestuur – de podcast van Van der Veen heet De Binnenkamer – en hun jonge dochters praten inmiddels mee. ‘Dat gaat al twintig jaar zo. Haar eerste vraag op onze eerste date: wat stem jij?’ Volgens Van der Veen speelt zijn vrouw geen rol. ‘Ik doe meer taken in huis op voorwaarde dat zij waarachtig blijft.’

Hoge schulden

In haar boek en in interviews vertelt Moorman hoe zij in een minder welgestelde buurt van Wassenaar opgroeide, haar ouders jong verloor en daarna werd opgescheept met hoge schulden. Die ervaringen motiveerden haar om ongelijkheid te bestrijden en hulp te bieden aan mensen met problematische schulden. Voor haar politieke ambities was later ook bepalend dat Moorman besloot haar eigen kinderen níét naar de dichtstbijzijnde school te sturen. Haar man: ‘Die leverde toen slechte kwaliteit en niemand experimenteert graag met zijn eigen kinderen.’ Vandaar, stelt hij, dat ze als wethouder onderwijs probeert de kwaliteit voor alle kinderen te verbeteren.

Niet iedereen is even enthousiast over Moorman. Sommige schooldirecteuren mopperen dat de wethouder wel erg monomaan bezig is met het bestrijden van ongelijkheid. Meer bezig is met haar landelijke imago dan met de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs. Voorstellen voor extra geld voor excellente leerlingen zouden kansloos zijn op het stadhuis. Daar was woensdag niemand bereid on the record kritiek te leveren op de winnaar van de verkiezingen. Eerder verklaarde Moorman dat ze nergens geld weghaalt, maar slechts extra investeert in scholen waar leerlingen een achterstand hebben opgelopen.

Marathonloper

Volgen Van der Veen kan zijn vrouw moeilijk delegeren. Hij benijdde de mede-auteur van haar boek niet. Vriendin Wouters: ‘Ze is superintelligent en een harde werker. Maar ze rukt dingen halverwege uit handen van medewerkers als ze denkt dat het niks wordt. Dan gaat ze het zelf doen.’ Tijdens het hardlopen – Moorman rent marathons – adviseert Wouters weleens: ‘Leg je medewerkers eerst uit wat je van ze verwacht.’ De laatste tijd is Moorman volgens haar rustiger geworden. ‘Ze wordt steeds meer zichzelf. Dat boek werkte bevrijdend.’ Haar man bevestigt dat.

Wat niet is veranderd: Moorman heeft haast. ‘Op 16 april geeft ze een feest. Dan vieren we dat ze één dag ouder is geworden dan haar vader’, zegt Wouters. Het overlijden van haar beide ouders deed Moorman volgens haar beseffen dat er geen dag te verliezen was. ‘Ze leeft intenser dan jij en ik. Door heel hard te werken, maar ook door eens goed door te zakken in de kroeg of tough cookies te bakken met onze dochters.’