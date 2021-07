Achter de schorsing van Quinsy Gario woedt een machtsstrijd binnen Bij1

Bij1-leider Sylvana Simons en nummer twee Quinsy Gario, die geroyeerd dreigt te worden. Beeld Robin Utrecht / Hollandse Hoogte

Het gaat goed met Bij1. Onder leiding van Sylvana Simons maakt de debutant in de Haagse politiek een vliegende start. De eenmansfractie onderscheidt zich in een Tweede Kamer met achttien partijen. Met kritische vragen over het coronabeleid weet Simons demissionair premier Mark Rutte soms heel even uit evenwicht te brengen. De filmpjes van het optreden van Sylvana oogsten online waardering bij voor- en tegenstanders.

En Bij1 wil meer. De partij richt het vizier op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, terwijl nieuwe gemeentelijke afdelingen uit de grond schieten: in Amsterdam zit de partij al in de raad en Bij1 wil ook meedoen in Rotterdam en Utrecht. Daarnaast zijn er afdelingen in Den Haag, Groningen, Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Tilburg en Breda. De ledenvergadering zaterdag had in het teken moeten staan van het succes van de partij en de blik op de raadsverkiezingen, maar wordt nu overschaduwd door de opschorting van Quinsy Gario’s lidmaatschap.

Maandag werd bekend dat de positie van de nummer twee van Bij1 niet langer houdbaar is, omdat er signalen zijn binnengekomen ‘dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij’. Achter het royement woedt ook een machtsstrijd over de koers van de partij. Waar Simons de nadruk legt op ‘radicale gelijkwaardigheid’ en wil opkomen voor alle onderdrukten in de samenleving, hoopt een ander deel op een partij met een zwaarder antiracismeprofiel, met meer mensen van kleur op belangrijke posities in de partij.

Giftige mannelijkheid

Nadat bekend was geworden dat Gario uit de partij wordt gezet, hield de partijtop de kaken stijf op elkaar over de reden waarom. De onduidelijkheid was de afgelopen week voer voor speculatie. Donderdag stapte een van de leden die zich onveilig voelde door Gario naar voren. Sandra Salome, voorzitter van de afdeling Rotterdam: ‘Ik kan niet uit angst voor de gevolgen zwijgen en aanzien hoe de leugens en manipulatie van één man blijkbaar zwaarder wegen dan de gevoelens van zij die de moed hadden om zich uit te spreken tegen giftige mannelijkheid’, tweette zij. ‘Ik was deel van de commissie die Quinsy op nummer twee van de kandidatenlijst zetten en ik keek zo naar hem op. Maar net als veel anderen maakte ik ook kennis met de andere kant.’

Het bestuur belooft de leden zaterdag meer duidelijkheid te bieden, Simons zal met een statement komen. Dat de kwestie is gelekt, daar baalt de partijtop stevig van. ‘Wij hebben in aanloop naar de ledenvergadering geen enkel belang bij het spreken over Quinsy’s positie’, zegt een hoge partijbron.

Gario heeft ondertussen aangekondigd met een lijst amendementen te komen om de partij te hervormen. De lokale Haagse afdeling van Bij1 heeft zich in de kwestie achter Gario geschaard.

Witte advocaten

In een brief in handen van GeenStijl wordt duidelijk waar de pijn van een deel van de achterban zit. Naast vragen over het royement is er kritiek op het advocatenbureau bestaande uit ‘uitsluitend witte mensen’ dat het onderzoek naar de signalen uitvoert. ‘Staat dit kantoor bekend om uit dekoloniale en intersectionele principes te handelen?’ Bestuurslid van de afdeling Den Haag Mariam El Maslouhi heeft de telefoon opgehangen toen zij een wit landelijke bestuurslid aan de lijn kreeg, zei ze via Twitter. ‘Ik kreeg meerdere keren een belletje van een witte landelijke bestuurslid die dacht dat ze mij kon vertellen hoe of wat in Agga (Den Haag, red.).’

Achter de schermen valt te horen dat Gario en een deel van zijn sympathisanten een stroming in de antiracismebeweging vertegenwoordigen die goed is in het agenderen van misstanden, maar moeite heeft vervolgens actie te ondernemen. Bronnen wijzen erop dat bestuursleden van Den Haag pas een paar maanden lid zijn en zich nog te weinig in de stad hebben laten gelden, en daarom waarschijnlijk niet zullen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt gewezen op de breuk tussen Gario en Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie. Het zou moeilijk zijn om met Gario samen te werken.

De top is stil geweest uit respect voor wat Gario betekent voor de antiracismebeweging, maar een bron wil meer inzicht bieden in de ontwikkelingen van afgelopen dagen. ‘Dit bestuur met inderdaad witte mensen is gekozen door de leden. Wij zijn een intersectionele partij en niet een partij voor alleen zwarte mensen. Wat we zien, is een zorgvuldig opgebouwde couppoging van Quinsy en zijn aanhang’, aldus de hooggeplaatste partijbron. Anders dan Gario in de media zegt, zou hij heel goed op de hoogte zijn van de klachten aan zijn adres.

Verzet

Gario herkent zich niet in de verwijten. ‘Een couppoging? Daar heb ik helemaal geen tijd voor.’ Hoe groot het verzet van de groep rond Gario en de kritiek op onder meer de witheid van het landelijk bestuur zijn, zal op de ledenvergadering blijken. Gario is vastbesloten zijn naam te zuiveren. ‘Dit alles lijkt op een intimidatiepoging van het bestuur om kritische leden op hun plek te zetten. Dit onzorgvuldig en onbekwaam handelen moet halt toe worden geroepen.’ Hij laat in het midden of hij bezwaar zal aantekenen tegen het royement.

Wat zaterdag te zien zal zijn, is de worsteling van een beginnende ledenpartij die na een succesvolle start zoekende is: voor wie en van wie is Bij1?