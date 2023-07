Acht verdachten van aanslagen Brussel in 2016 schuldig bevonden in ‘proces van de eeuw’

Een herdenkingsdienst op het Beursplein in Brussel, twee dagen na de aanslagen in maart 2016. Beeld ANP / AFP

In september volgt de straf voor de veroordeelden. De jury heeft nu uitsluitend een oordeel geveld over de schuldvraag, de strafmaat volgt na samenspraak met beroepsrechters. Een levenslange gevangenisstraf voor sommigen is niet uitgesloten.

Onder de zes mannen die zijn veroordeeld voor terroristische moord zijn Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. Zij waren ook betrokken bij de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en kregen daarvoor levenslang. Aan dat proces kwam vorig jaar een eind, waardoor zij en vier anderen daarna pas ‘beschikbaar’ waren voor het proces in Brussel.

Ook Oussama Atar is schuldig bevonden. Van hem wordt vermoed dat hij is omgekomen in Syrië, maar daarvoor is geen doorslaggevend bewijs. Daarom stond hij bij verstek terecht. Atar wordt gezien als leider van de groep.

Twee verdachten zijn helemaal vrijgesproken. Het gaat om de broers Smail en Ibrahim Farisi. Voor Ibrahim had de aanklager al vrijspraak gevraagd. Hij ruimde alleen het door zijn broer verhuurde appartement op waar andere leden van de terreurcel verbleven.

Vier extra doden door aanslagen

Door de bomaanslagen op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek kwamen 36 mensen om het leven. Voorheen stond het officiële dodental op 32, maar de jury erkent dat de dood van vier anderen die later overleden ook het gevolg is van de aanslagen. Daarom zijn de daders veroordeeld voor 36 moorden en 690 pogingen tot moord, op de slachtoffers die gewond zijn geraakt.

Het proces tegen de tien verdachten werd in België ‘het proces van de eeuw’ genoemd. De zaak begon in december vorig jaar en werd behandeld door een assisenhof, een rechtscollege dat speciaal wordt opgericht om te beslissen over onder andere zware misdrijven zoals doodslag en moord.

De meeste verdachten waren voor de aanslagen naar Syrië afgereisd, waar ze actief waren voor terreurgroep Islamitische Staat. Het dossier omvatte tienduizenden pagina’s met bewijsstukken, verklaringen, foto’s en video’s en kwam mede daardoor laat op gang.

Langste juryberaad ooit

De behandeling van de zaak duurde ook lang vanwege veiligheidsmaatregelen. De rechtszaak vond plaats in voormalige Navo-gebouwen die eerst volledig verbouwd moesten worden om ruimte te kunnen bieden aan het proces.

Op donderdag 6 juli, zeven maanden na de start van het proces, werd het openbare deel van het proces afgesloten. Juryleden en beroepsrechters vertrokken naar een geheime locatie, waar ze in conclaaf gingen over de schuldvragen.

Om beïnvloeding van buitenaf te voorkomen, werden de juryleden gestript van hun telefoon en werd hun toegang tot televisie en internet ontzegd. Na negentien dagen beraad, het langste overleg ooit in een assisenzaak, kwam de uitspraak dinsdag naar buiten.