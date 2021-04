Acht vakantiegangers in quarantaine mag de pret niet drukken bij proefvakantie op Rhodos

Duimen omhoog op Schiphol voor vertrek naar de testvakantie op Rhodos. Beeld ANP

Acht deelnemers aan de testvakantie op Rhodos, van wie vier mogelijk besmet en anderen kamergenoten, moesten afgelopen weekend in een afgesloten vleugel van het hotel in quarantaine, toen niet met zekerheid gezegd kon worden of de uitslag van de pcr-test negatief of positief was. Na de tweede test bleken de vier niet besmet te zijn met het coronavirus en konden ze zich weer aansluiten bij de groep.

Toch was het zaterdagavond feest in het vijfsterren resort van de testvakantiegangers op Rhodos. ‘Het was echt een overwinning om op vakantie te mogen zijn’, zegt Rhodostoerist Kelly Vos (31). ‘Het is leuk om te merken dat de groep zo hecht is. Wij kunnen flink met elkaar lachen op anderhalve meter afstand.’

De 188 vakantiegangers vertrokken afgelopen maandag binnen hun eigen bubbel naar het voor hen opengestelde Hotel Mitsis Grand Beach op het Griekse eiland Rhodos. Dit resort mogen ze acht dagen lang niet verlaten. Dat is ook niet nodig: volgens reisorganisatie Sunweb was er genoeg entertainment. Er zijn twee buitenzwembaden en een binnenzwembad, een fitnessruimte en tennisbaan en diverse restaurants. Ook is de bar open tot twee uur ’s nachts. De weg oversteken om naar het een paar meter verderop gelegen strand te gaan: dat mag dus niet.

Badmutsen

In het resort zijn de vakantiegangers nog niet helemaal van corona af. Zo mag het mondkapje alleen af tijdens het diner en aan het zwembad. Ook de anderhalve meter afstand, handen wassen en het gebruik maken van de liften is verplicht. Kelly Vos ziet nog een beperking: ‘Het enige minpuntje is dat we verplicht een badmuts op moeten in het zwembad.’

De vakantie moet volgens de directeur van reisorganisatie Sunweb, Mattijs ten Brink, ‘een schat aan informatie’ opleveren voor de reisbranche over hoe we binnenkort weer veilig vakantie kunnen vieren. De zonaanbidders worden voortdurend getest, geobserveerd en moeten vragenlijsten invullen. Reizigers worden geacht na de vakantie in quarantaine te gaan. Als ze tijdens de vakantie besmet blijken, moeten ze één tot twee weken in zelfisolatie op hun kamer.

Gran Canaria

De testreis naar het Griekse eiland komt op maandag om 11 uur ten einde. Tijdens deze laatste dag lopen er onderzoekers rond om de ervaringen van de vakantiegangers te kunnen peilen, volgende week moeten de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn. Maandagochtend moeten alle reizigers binnen vier uur voor vertrek naar Nederland nog een sneltest doen; pas als deze negatief is mag er teruggevlogen worden. Na aankomst wacht een quarantaine voor de vakantiegangers.

De tweede proef gaat een achtdaagse vakantiereis worden naar Gran Canaria. Hier verblijven de vakantiegangers in het all-inclusive hotel RIU Gran Canaria. Tijdens deze reis mogen de vakantiegangers wél hun hotel verlaten om naar een bar of restaurant te gaan of een duik te nemen in de zee. Er was ook een testreis gepland naar Curaçao maar deze gaat door het hoge aantal besmettingen niet door. Op termijn komen er ook testreizen voor auto-, trein- en busvakanties.

De vakantie naar Rhodos kostte 400 euro, inclusief de testen. De reisorganisaties betalen de Covid-testen, het Rijk de onderzoekskosten. Voor de proefreizen naar Rhodos en Gran Canaria bedragen die in totaal 46 duizend euro. De reissector was het afgelopen jaar een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen branches. Bedrijven verloren vrijwel hun gehele jaaromzet. Vorige week vroeg D-reizen faillissement aan. Volgens brancheorganisatie Reiswerk heeft bijna een kwart van alle medewerkers in de reissector zijn baan verloren. Negen van de tien bedrijven zeggen medewerkers te hebben ontslagen.