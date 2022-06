Acht partijen dienen klacht in tegen Thierry Baudet wegens niet melden nevenfuncties

Thierry Baudet (FvD) tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Dat hebben de betrokken fracties vandaag aan RTL Nieuws laten weten. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben de klachten samen met GroenLinks, Volt, PvdA en de Partij voor de Dieren ingediend bij een onafhankelijke commissie die zich bezighoudt met de integriteit van de Kamerleden. Baudet werd door datzelfde college in maart al op de vingers getikt wegens het niet opvolgen van de meldplicht na een klacht van een burger.

Ondanks die eerdere berisping wil Baudet tot op heden niet prijsgeven welke nevenfuncties en bijverdiensten hij erop nahoudt. Daarom dienen de Kamerfracties nu een officiële klacht in. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan Baudet minimaal een maand worden geschorst. Hij mag dan niet deelnemen aan debatten, maar wel stemmen.

De FvD-leider is niet te spreken over de actie. In een reactie stelt Baudet dat het registreren van de gegevens niks te maken heeft met ‘transparantie’. Hij zegt in een video niet van plan te zijn om zijn bijverdiensten voortaan wel te melden.

Acht kartelpartijen willen @thierrybaudet monddood maken door hem te dwingen elke stap die hij zet te registreren. Met “transparantie” heeft het niets te maken. Doel is de aandacht afleiden van de échte corruptie - hun perverse baantjescarroussel - en van het debat over inhoud. pic.twitter.com/fCpkK32wcV — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) 21 juni 2022

Volgens de Gedragscode, die door de Tweede Kamer zelf is ingesteld, moeten Kamerleden alle nevenfuncties, extra inkomsten en giften melden om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen. Baudet vindt dit onzin. Volgens hem hebben zijn activiteiten buiten de Kamer niets met zijn werk als parlementariër te maken.

Baudet is naast fractievoorzitter ook directeur van THPB Media bv en bestuurslid van Forum voor Democratie bv, twee organisaties die zich onder meer bezighouden met commerciële activiteiten. Ook is Baudet auteur van meerdere boeken en geeft hij lezingen, al is het – door het gebrek aan registratie van zijn nevenactiviteiten – niet duidelijk hoeveel geld dat oplevert. Nu.nl meldde eerder dat Baudet zeker 85 duizend euro zou hebben verdiend met de lezingen. Een woordvoerder van Forum spreekt dat niet tegen, maar stelt dat de fractievoorzitter belasting betaalt over zijn inkomen.