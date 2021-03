Acht op de tien besmettingen nu door Britse variant

Inmiddels is ongeveer 75 tot 80 procent van alle virussen in ons land ‘Brits’. Beeld Getty Images

De Britse variant van het virus heeft zich inmiddels door het hele land verspreid, blijkt uit tests waarbij men in het rioolwater naar virussen zoekt. Zo trof men de variant aan op Terschelling en op Oost-Vlieland, in Friesland en in de Achterhoek, en in Zuid-Beveland en Zuid-Limburg in het zuiden.

‘Frustrerend’, zei RIVM-hoofdwetenschapper Jaap van Dissel in de Kamercommissie voor Volksgezondheid, welzijn en milieu. ‘Wat duidelijk is, is dat we weer op een stijgende lijn zitten. We zien de Britse variant doorzetten. En omdat hij besmettelijker is, zullen we ons nog meer aan de basisregels moeten houden om hem eronder te houden.’

Momenteel zijn er zo’n honderdduizend besmettelijke personen in Nederland. ‘En omdat het R-getal van het virus rond de 1 ligt, komen er daar dus per reproductiecyclus van het virus steeds honderdduizend bij’, aldus Van Dissel.

Maar de Britse variant is besmettelijker: op 22 februari, vóór de gedeeltelijke heropening van scholen en winkels, lag zijn reproductiegetal iets boven de 1. Dat betekent dat de variant, ondanks de strenge maatregelen, langzaam terrein wint. Dat zal de R-waarde van de epidemie almaar meer opstuwen, verwacht het RIVM. ‘De R-waarde van de Britse variant is al de afgelopen weken consequent boven de 1 gebleven’, aldus Van Dissel.

Brandhaard

Het goede nieuws is overigens dat de Zuid-Afrikaanse variant van het virus, B.1.351, juist wat minder vaak wordt aangetroffen in ons land. Wetenschappers vinden B.1.351 gevaarlijker dan de Britse variant, vanwege de sterke aanwijzingen dat vaccins er minder goed tegen werken.

Kanttekening is dat de laatste steekproef nog niet af is: het is denkbaar dat men nog ergens een ‘brandhaard’ van B.1.351-virussen aantreft die de aantallen opdrijft. ‘Het is nog net te vroeg om het zeker te weten’, zegt RIVM-viroloog Chantal Reusken.

Gevaarlijker

Opvallend is dat de Britse variant in ons land tot dusver zo’n 25 procent besmettelijker lijkt dan het klassieke virus, terwijl internationale onderzoeken uitkomen op 40 tot 93 procent meer besmettelijkheid. Dat kan een echo zijn van in welke bevolkingsgroepen B.1.1.7 in het begin in ons land om zich heen greep, zegt Reusken. ‘Maar het eerlijke antwoord is dat we het niet precies weten. Ook bij ons wordt hierover veel gediscussieerd.’

Een nieuwe Deense studie toont intussen andermaal aan dat B.1.1.7 niet alleen besmettelijker, maar ook gevaarlijker is dan de klassieke varianten. Wie de variant oploopt, loopt een ongeveer anderhalf keer zo groot risico op ziekenhuisopname. Dat ‘kan serieuze gevolgen hebben voor de zorg in landen met een verspreiding van B.1.1.7’, aldus de wetenschappers van het Kopenhaagse laboratorium, het Statens Serum Institut.