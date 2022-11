Acht miljard wereldburgers, maar Polen piekert over zijn historisch lage geboortecijfer

Poolse gezinnen in een park in Szczecin. Polen heeft een van de laagste vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) van de Europese Unie: 1,4. Beeld Piotr Malecki voor de Volkskrant

Jarosław Kaczyński, de leider van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid, weet wel hoe het komt dat er zo weinig kinderen in Polen worden geboren. Het ligt niet aan de economische staat van het land, kijk maar naar het rijke Warschau, waar het geboortecijfer laag is. Nee, jonge vrouwen drinken te veel, zei hij onlangs op een partijbijeenkomst. Polen zijn wel wat gewend van de – overigens ongetrouwde en kinderloze – Kaczyński (73), maar na deze ouderwetse oprisping stak evengoed een storm van verontwaardiging op.

Opnieuw wordt de demografische crisis in de schoenen van de vrouw geschoven, klonk de kritiek. ‘Kaczyński weet niets van Poolse vrouwen’, twitterde Barbara Nowacka van oppositiepartij Burgerplatform. ‘Toch eigent hij zich het recht toe te beslissen over onze levens, onze dromen en onze lichamen.’ Kaczyński’s partij is medeverantwoordelijk voor het inperken van het abortusrecht twee jaar geleden, waarmee ook enkele sterfgevallen van zwangere vrouwen in verband worden gebracht. Volgens een recente peiling denkt 52 procent van de Polen (en 67 procent van de Poolse vrouwen) dat de wetsaanpassing mensen heeft ontmoedigd om kinderen te krijgen.

En de cijfers waren al niet best. Felle politieke discussies veranderen weinig aan de data waarin zich een diepe demografische crisis aftekent. Terwijl de wereld inwoner nummer acht miljard verwelkomt, is de Poolse regering juist bang voor bevolkingskrimp. In het huidige tempo neemt de bevolking af van 38- naar 35 miljoen in 2050 en tegen het einde van deze eeuw tot 25 miljoen. Heel Europa kent een dalende trend, maar in Polen gaat het wel erg rap.

Daarom riep de Poolse premier het Generatie Instituut in het leven, dat sinds januari demografische ontwikkelingen onderzoekt. Ondanks de banden met de regering mijdt hij politiek, zegt directeur Michał Kot. ‘We doen onderzoek. Ik houd me bezig met feiten.’ En die zijn zorgwekkend, zoals Kot ze oplepelt in het glazen flatgebouw in Warschau waar het instituut kantoor houdt. Het geboortecijfer is het laagst sinds 1946. Tel daar een vergrijzende bevolking bij op. Polen heeft ook een van de laagste vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) van de Europese Unie: 1,4.

Dat is niet omdat Polen geen kinderen willen, benadrukt Kot. ‘Onderzoek laat zien dat het gewenste aantal kinderen rond de 2,1 ligt.’ De Poolse kloof tussen droom en daad is een van de grootste in de EU. Volgens onderzoek van de Poolse opiniepeiler CBOS komt dit onder meer door financiële onzekerheid, huisvestingsproblemen en de angst van vrouwen om na zwangerschap uit de arbeidsmarkt te vallen.

Seculiere buren

Kot en zijn collega’s besloten voor hun eerste rapport te kijken naar een land waar het wel goed gaat: Tsjechië. In 2000 hadden Polen en buurland Tsjechië een vergelijkbaar vruchtbaarheidscijfer, respectievelijk 1,25 en 1,17. Twintig jaar later was dat in Polen 1,38 maar in Tsjechië 1,71 – de hoogste stijging in de EU. Dat vonden ze bij het Generatie Instituut hoogst interessant, niet in de laatste plaats omdat de Tsjechen bij hun katholieke buren bekendstaan als het meest seculiere land in de regio.

Het instituut keek onder meer naar factoren als kinderopvang, huisvesting, arbeidsparticipatie van de ouders en de financiële steun die jonge gezinnen ontvangen van de regering. Overigens besteedt Polen naar verhouding iets meer aan gezinspolitiek dan Tsjechië. Kennelijk verlangen demografische problemen meer dan geld alleen.

Wat de onderzoekers opviel, zegt Kot, is het liberale karakter van het Tsjechische beleid. Er is brede steun voor jonge gezinnen, ongeacht de manier waarop ze voor hun kinderen willen zorgen. Bevolkingsgroei is voor de Tsjechen geen doel op zich. Het hogere vruchtbaarheidscijfer is bijvangst van een beleid dat het stichten van een gezin en familieplanning zo makkelijk mogelijk maakt.

Dat roept vragen op over de manieren waarop de Poolse regering het leven van vrouwen bemoeilijkt, zoals ze de toegang tot abortus ontzeggen. In Tsjechië kan dit tot twaalf weken, Poolse vrouwen steken ervoor de grens over. Deze vragen worden niet in het rapport beantwoord. Ook niet door Kot. ‘We hebben geen betrouwbare wetenschappelijke studies gevonden die toegang tot abortus koppelen aan een hoger vruchtbaarheidscijfer.’ Stemmen die dat beweren, bedrijven politiek, zegt Kot. ‘Ik heb daar geen commentaar op.’

Invasie

Een grafiek die in Polen de ronde doet, toont een kelderend aantal geboorten. De trend zet door nadat de abortuswet werd aangepast. Kot wil een nuance aanbrengen. ‘Deze ontwikkeling zagen we al tientallen jaren aankomen.’ Poolse vrouwen worden gemiddeld ouder – hier steekt de vergrijzing opnieuw de kop op – waardoor het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd en daarmee het aantal geboorten afneemt. De dalende lijn correleert ook met de coronapandemie. Ook verwacht Kot dat de Russische invasie van Oekraïne invloed zal hebben. ‘Je wil je veilig voelen als je een gezin sticht.’

Overigens citeert het rapport zijdelings een onderzoek waarin staat dat de seksuele voorlichting en toegang tot anticonceptie – niet onbelangrijk voor gezinsplanning – in Tsjechië is toegenomen. In Polen is de toegang tot anticonceptie ronduit beroerd, zegt vrouwenrechtenorganisatie Federa. Kot spreekt dat tegen, die de methodologie van Federa niet transparant vindt en hun onderzoek ‘subjectief’ noemt. Sowieso gaat het er bij de directeur niet in dat de Poolse regering zich te veel bemoeit met de persoonlijke vrijheid van vrouwen of gezinnen. ‘Polen houden van vrijheid.’

De Tsjechen ook, blijkt uit het onderzoek. De meest beklijvende conclusie is dat de regering in Praag de demografische kwestie fundamenteel anders benadert dan Polen. Ze staren zich niet blind op het verhogen van het vruchtbaarheidscijfer, maar kijken hoe ze jonge gezinnen het leven zo aangenaam mogelijk kunnen maken. Stof tot nadenken voor de regering in Warschau.