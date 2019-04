Acht jaar cel voor ‘natuurgenezeres’ die drugsverslaafde ibogaïne toediende

Rechtbanktekening van Sara G. Beeld anp

De Zweedse overleed 3 februari 2017 in de bed and breakfast in Kockengen op het terrein waar ook het huis van de verdachte staat. In het bloed van het slachtoffer werd ibogaïne aangetroffen. G. werd eerder veroordeeld voor de behandelingen met ibogaïne, met noodlottige gevolgen; in 2014 kreeg ze hiervoor 141 dagen celstraf opgelegd met een proeftijd van drie jaar. Een van haar patiënten, een 28-jarige Zwitser, liep in maart 2011 in een psychose vanuit een hotel bij Breukelen de snelweg A2 op. Hij overleed toen een vrachtwagen hem overreed.

Afrikaanse plant

De hallicunogene stof ibogaïne of iboga wordt gewonnen uit de wortels van een plant uit West-Afrika, waar het middel wordt gebruikt in religieuze ceremonies. De werkzame delen zouden verslaafden voorgoed verlossen van hun verlangen naar drugs. Aan het gebruik kleven echter risico’s, vooral voor personen met hartklachten of een psychische stoornis, of als er ander middelen naast worden gebruikt. Zonder enige medische opleiding runde Sara G. er jarenlang een bloeiende afkickpraktijk mee. Meer dan duizend verslaafden uit binnen- en buitenland kwamen naar G.’s boerderij in Kockengen met het doel af te kicken met ibogaïne.

‘De verdachte wist dat het toedienen van ibogaïne buiten een klinische setting en zonder grondig medisch vooronderzoek ernstige risico’s met zich meebrengt’, oordeelde de rechter. De rechtbank rekent het haar zwaar aan dat zij niet over die risico’s sprak met de verslaafde patiënten – ‘een zeer kwetsbare groep’. ‘De verdachte nam het risico voor lief dat de behandeling een van haar patiënten fataal zou worden, met uiteindelijk de tragische dood van de Zweedse vrouw tot gevolg. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank ook rekening met het feit dat de verdachte nog altijd een onverminderd groot geloof heeft in ibogaïne, zodat de kans op herhaling nog steeds groot is.’

Ontkenning

De verdachte ontkent het Zweedse slachtoffer ibogaïne toegediend te hebben, maar de rechtbank gelooft haar niet. ‘Bij de 112-melding heeft de verdachte verzwegen dat er ibogaïne was toegediend. Na de melding is ze ervandoor gegaan. De verdachte heeft zich hiermee – onder meer – schuldig gemaakt aan doodslag en het in hulpeloze toestand achterlaten van het slachtoffer. Daarnaast heeft de verdachte ook anderen behandeld met ibogaïne.’

Verdachte G. verklaarde op de zitting dat zij vindt dat zij niet verantwoordelijk is; de verslaafden kwamen immers vrijwillig naar haar toe. Zij wil mensen alleen helpen hun leven te verbeteren door haar kennis over iboga te delen, vertelde zij de rechter.