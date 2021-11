Acht doden in duwende mensenmassa bij optreden rapper Travis Scott in Houston

Travis Scott op het podium tijdens het Astroworld Festival. De ernst van de situatie drong niet meteen tot hem door. Beeld Amy Harris/Invision/AP

De acht muziekfans die door de verdrukking overleden waren tussen de 14 en 27 jaar oud. Vijfentwintig gewonden zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Bij zeker elf van hen was sprake van een hartstilstand, zo vertelde de brandweerchef van Houston. Een van de patiënten is volgens hem 10 jaar oud. Driehonderd anderen werden op het festivalterrein rond het NRG-stadion behandeld door medische hulpverleners, die niet waren voorbereid op deze aantallen slachtoffers.

Paniek

Hoe heeft het concert van Travis Scott, een van de populairste rappers van de Verenigde Staten, zo uit de hand kunnen lopen? Dat is de vraag waar de autoriteiten zich nu over buigen. Volgens de brandweerchef van Houston werd een deel van de vijftigduizend concertgangers rond 21 uur lokale tijd op elkaar gedrukt, waardoor paniek ontstond. Enkelen bezeerden zich of raakten zelfs buiten westen, wat de paniek nog eens verergerde. Waaraan de acht overledenen precies zijn gestorven, wordt nog onderzocht.

De concerten van de wereldberoemde Travis Scott staan bekend om de chaos en energie die er heerst. Geduw, crowdsurfing, stagediving – concertgangers worden aangemoedigd de rebel in zichzelf naar boven te laten komen.

Het tweedaagse Astroworld Festival, dat door de rapper zelf in het leven is geroepen en in 2018 voor het eerst werd gehouden, liep eerder ook al uit de hand. In 2019 vielen er drie gewonden toen fans met duizenden tegelijk het terrein op probeerden te stormen, waarbij ze hekken omver duwden en eroverheen klommen.

Maar niet eerder liep een optreden van Travis Scott zo ernstig uit de hand. De rapper zei zondag in een filmpje op zijn Instagram-account ‘kapot’ te zijn van de tragedie. ‘Mijn fans betekenen alles voor me en ik wil er altijd voor zorgen dat ik ze een positieve ervaring geef.’

Volgens persbureau AP ging het al direct bij het begin van het concert mis. Een klok op een scherm telde de seconden af die het nog zou duren voordat Scott zijn opwachting zou maken op het podium. Dat zou het moment zijn geweest dat een deel van de vijftigduizend aanwezigen naar voren begon te dringen. De rapper heeft laten weten dat hij de ernst van de situatie niet doorhad, anders had hij de show direct gestopt. Het concert werd uiteindelijk afgeblazen toen bleek dat er gewonden waren gevallen.

Energie

‘Zodra Scott het podium opsprong, was het alsof een energie het overnam, alles ging mis’, zo zei de 28-jarige concertganger Niaara Goods tegen AP. ‘In een keer werden mijn ribben verpletterd. Ik voelde iemands arm in mijn nek. Je probeert te ademen maar het lukt niet.’ Goods wilde zo wanhopig uit de menigte ontsnappen, dat ze een man in zijn schouder beet om hem aan de kant te laten gaan. ‘Sommigen lachten ons (degenen die schreeuwden om weg te komen) uit. Ze dachten dat het een grap was. Maar het was een hel. Het was letterlijk de engste nacht uit mijn leven.’

Het is niet de eerste keer dat er doden vallen doordat aanwezigen in de verdrukking komen bij een muziekoptreden. Op vergelijkbare wijze vielen er tijdens het Roskilde Festival in Denemarken, in 2000, negen doden doordat mensen massaal richting het podium duwden.

Een ander berucht voorval vond plaats bij een concert van de Britse rockband The Who, in 1979, toen elf doden vielen doordat fans de zaal binnendrongen omdat ze dachten dat het optreden eerder begonnen was, terwijl het ging om de soundcheck. En in 2010, bij het gratis festival Love Parade in Duitsland, vielen er 21 doden doordat honderdduizenden aanwezigen zich door een smalle tunnel probeerden te wringen.