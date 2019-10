Acht doden bij grootschalige protesten in Chili tegen verhoging ov-tarief

Soldaten arresteren een demonstrant Beeld AFP

President Sebastián Piñera riep in de nacht van vrijdag op zaterdag de noodtoestand uit in een poging de plunderingen en brandstichtingen in Chili te stoppen. Zeker zestien bussen zijn in vlammen opgegaan. Tientallen winkels zijn geplunderd. De schade loopt in de miljoenen.

Het geweld nam in het weekend alleen maar toe. Zaterdagavond kwamen drie mensen om door brandstichting in twee supermarkten. Zondag troffen brandweermannen nog eens vijf lichamen aan na het blussen van een kledingfabriek, die door plunderaars in brand was gestoken.

‘We voeren een oorlog tegen een krachtige en meedogenloze vijand die niets of niemand respecteert en bereid is tot grenzeloze misdaden’, zei Piñera zondag vanuit het militaire hoofdkwartier. Ruim tienduizend soldaten en politieagenten patrouilleren in de conflictgebieden. Ze gebruiken traangas en waterkanonnen om de menigtes uit elkaar te drijven. Er zijn nu volgens de autoriteiten zo'n 1.500 mensen gearresteerd.

Ongelijkheid

De protesten braken twee weken geleden uit toen de regering tariefverhogingen voor het openbaar vervoer aankondigde. Dit vanwege de hogere energiekosten en een zwakke munt. Vooral studenten en scholieren kwamen daartegen direct in opstand. Chili behoort tot een van de rijkste landen in Zuid-Amerika, maar de kloof tussen arm en rijk is groot.

Beeld AFP

Zaterdag zei Piñera, zelf een conservatieve miljardair, dat hij er alles aan doet om de ‘buitensporige ongelijkheden te verminderen’. De aangekondigde tariefverhoging schortte hij op. Het haalde weinig uit.

De onrusten leidden er ook toe dat twee shows van de violist André Rieu zaterdag en zondag niet doorgingen. Alle evenementen in de hoofdstad zijn afgelast. Voor begin december staat in de hoofdstad een belangrijke klimaattop op de agenda.