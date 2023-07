Acht doden bij bomaanslag op sjiitisch heiligdom Syrië

De aanslag vond donderdagmiddag plaats in de voorstad Sayida Zeinab, een heilige plek voor sjiitische moslims. Beeld AFP

Het aantal gewonden is volgens staatsmedia opgelopen tot 26. De aanslag vond donderdagmiddag plaats in de voorstad Sayida Zeinab, een heilige plek voor sjiitische moslims die jaarlijks tienduizenden pelgrims trekt. De timing van de aanslag, enkele uren voor het begin van Asjoera, maakt de aanslag politiek bijzonder gevoelig.

Volgens het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten ging er een autobom af nabij een drukbezocht hotel. Vooraanstaande milities die de steun genieten van (het eveneens sjiitische) Iran, hebben in dezelfde buurt hun militaire hoofdkwartieren. Op filmpjes die rondgaan op sociale media, is te zien hoe lichamen door omstanders worden afgevoerd. In een van de aanpalende gebouwen woedt een kleine brand.

BREAKING NEWS: Huge explosion in Sayyeda Zainab in Damascus, where thousands of Shia Muslims visit each year for mourning during Ashoura.



Casualties reported. pic.twitter.com/I9M94KgCof — The Cradle (@TheCradleMedia) 27 juli 2023

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2021).

Onder de doden zijn volgens het Observatorium een moeder en haar drie kinderen. Ook vielen er twee niet-Syrische doden. Hun nationaliteit is niet vrijgegeven. Sjiitische pelgrims uit naburige landen als Iran, Irak en Libanon komen jaarlijks in groten getale naar Sayida Zeinab.

Dit heiligdom is vernoemd naar de gelijknamige kleindochter van de profeet Mohammed. Volgens de overlevering overleed ze in 682, twee jaar na de smartelijke dood van haar broer, Hoessein ibn Ali, een centraal figuur in het sjiitische geloof. Ze zou nabij Damascus zijn begraven. De tekst ‘Wij staan jouw terzijde, o Zeinab’, keert vaak terug in het militaire vertoon van pro-Iraanse milities.

Eerdere bomaanslag

De spanningen lopen al enkele dagen op in Syrië, waar dinsdag ook al een bomaanslag plaatsvond, toen met een motor. Daarbij vielen twee gewonden, niet ver van de plek waar donderdag de auto explodeerde. Autobommen zijn een relatieve zeldzaamheid in Syrië; de frontlinies in de burgeroorlog zijn sinds het voorjaar van 2020 grotendeels bevroren. Ruwweg 60 procent van het land is in handen van de zittende president Bashar al-Assad. Daartoe behoort ook de hoofdstad Damascus en de gebieden eromheen, waar de aanslag plaatsvond.

Wie erachter zit is onduidelijk; de aanslag is door niemand opgeëist. In 2016 vond er in Sayida Zeinab ook al een grote bomaanslag plaats, destijds gepleegd door de extremisten van Islamitische Staat (IS). Hun militaire slagkracht is sindsdien flink gereduceerd. Mogelijk hebben de daders zich willen richten tegen de groeiende invloed van Iran, Assads belangrijkste bondgenoot. Sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011 leunt hij zwaar op de Iraanse Revolutionaire Garde, het elitekorps van de regering in Teheran. Enkele jaren geleden schatte VN-gezant Staffan de Mistura dat de Iraniërs jaarlijks 5,5 miljard euro aan Syrië spenderen.

Hun aanwezigheid heeft sindsdien een semipermanent karakter gekregen. Teheran gebruikt Syrië als bruggenhoofd naar de rest van de regio. In het voetspoor van wapens en milities bouwden de Iraniërs talloze religieuze (sjiitische) centra, scholen en ziekenhuizen, en investeerden ze in vastgoed, mobiele telefonie, landbouw en handel. Ook worden er volgens onbevestigde berichten in de provincie Deir ez-Zor verwoede pogingen gedaan lokale inwoners te bekeren tot de sjiitische islam.