Accountant Trump staat niet meer achter jaarrekeningen. Wat betekent dit voor de oud-president?

Trump Building in New York. Volgens openbaar aanklager Letitia James heeft de Trump Organization misleidende verklaringen afgelegd over de waarde van eigendommen van Trump. Beeld AP

De openbaar aanklager van New York doet onderzoek naar de Trump Organization. Volgens openbaar aanklager Letitia James heeft het bedrijf misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook over het ‘merk Trump’ zou zijn gelogen. Dat Mazars zich nu terugtrekt, laat volgens James zien hoe urgent haar onderzoek is.

Het nieuws kwam maandag naar buiten nadat een brief die Mazars op 9 februari aan de Trump Organization had gestuurd bij de rechtbank werd gedeponeerd. In de brief laat Mazars weten dat er ‘over het geheel genomen geen materiële discrepanties zijn’, maar dat door alle omstandigheden ‘ons advies aan u is dat het niet langer passend is om te vertrouwen op de jaarrekeningen’.

Een woordvoerder van de Trump Organization laat in een verklaring weten dat het bedrijf ‘teleurgesteld’ is dat Mazars zich terugtrekt. Maar hij zegt ook dat ‘de brief laat zien dat het werk van Mazars volgens geldende accountingprincipes is uitgevoerd’ en hij benadrukt ‘dat er geen materiële discrepanties zijn gevonden’.

De voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump op een verkiezingsbijeenkomst in januari van dit jaar in Florence (Arizona). Beeld AFP

Schuld afschuiven

Het besluit van de accountant is een tegenslag voor Trump en zijn bedrijf in de zaak die het OM van de staat New York is begonnen. Een eventuele rechtszaak gaat echter nog lang duren. De oud-president, die door de openbare aanklager is gedagvaard, zal er in een proces zeker op wijzen, net zoals de Trump Organization nu heeft gedaan, dat de accountantsfirma zelf aangeeft dat het geen ‘discrepanties’ heeft aangetroffen in de stukken die het heeft goedgekeurd.

Verder zal worden geprobeerd Mazars ervan te beschuldigen dat het zich nu, onder druk van het justitieel onderzoek, probeert in te dekken. Ook wordt verwacht dat Trump in een rechtszaak zeker zal proberen de schuld af te schuiven op anderen. Zo heeft Trump steeds gezegd dat niet hij maar de financiële topman van de Trump Organization, Allen Weisselberg, uiteindelijk de waarde bepaalde van het vastgoed.

Justitie probeert al enige tijd Weisselberg aan het praten te krijgen, zodat hij een boekje open kan doen over de financiële praktijken van Trump. Maar tot grote tevredenheid van de Trump-familie weigert hij mee te werken met de federale aanklager in Manhattan. Deze heeft Weisselberg vorig jaar wel aangeklaagd wegens belastingfraude. Deze actie werd gezien als een poging van het OM om hem verder onder druk te zetten.

Vele onderzoeken

Het onderzoek van de aanklager van de staat New York is een civiele zaak en is slechts een van de vele onderzoeken die justitie is begonnen tegen Trump. Het onderzoek van de federale aanklager in Manhattan is een strafrechtelijke zaak en gaat onder meer over beschuldigingen van belastingfraude.

Verder onderzoekt de openbare aanklager in Atlanta of Trump na de presidentsverkiezingen heeft geprobeerd de uitslag in de staat Georgia te veranderen. De president belde, vier dagen voor de einduitslag zou worden bepaald in het Congres, staatsbestuurder Brad Raffensperger op om genoeg stemmen te vinden zodat hij en niet Joe Biden Georgia zou winnen.

Ook onderzoekt een commissie van het Congres de handel en wandel van Trump tijdens de bestorming van het Congres vorig jaar door zijn aanhangers. Of de oud-president ooit wordt veroordeeld is nog maar de vraag. Hij kan de rechtszaken in de wielen rijden door zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Als de rechtszaken nog niet zijn afgerond en Trump opnieuw wint, kan hij als president tijdens zijn tijd in het Witte Huis niet worden vervolgd.