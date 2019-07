Accountant kritisch over besteding Uithoflijn-miljoenen – maar jaarrekening provincie Utrecht eindelijk goedgekeurd

De jaarrekening van de provincie Utrecht van 2017 is eindelijk goedgekeurd, zij het met stevige kritiek van het controlerende accountantsbureau EY. Dit maakte het provinciebestuur woensdag bekend. De goedkeuring liet lang op zich wachten, omdat van een bedrag van ruim 12 miljoen euro voor meerwerk aan de Uithoflijn de besteding niet duidelijk is geworden.

Nieuwe tramstellen voor de Uithoflijn staan klaar op de remise. De trams gaan (na vele vertragingen) vanaf december dit jaar rijden. Beeld ANP

De goedkeuring betekent dat de jaarrekening van 2017 nu rechtmatig is. De accountant maakt daarbij wel een aantal kritische kanttekeningen. Van 12,2 miljoen euro voor de Uithoflijn is ‘niet voldoende en niet geschikte controle-informatie verkregen om vast te stellen dat de prijs in de overeenkomsten juist is in relatie tot de waarde van de prestatie die ervoor geleverd is’.

Ook kraakt de accountant de organisatie van de provincie Utrecht. Deze was te weinig ‘zelfcontrolerend’. Ook beschikte de provincie over te weinig ter zake kundig personeel en deugdelijke systemen om goed verantwoording te kunnen afleggen. Na de eerste kritiek heeft de provincie de jaarrekening flink moeten aanpassen. Omdat de goedkeuring zo lang op zich liet wachten, kreeg de provincie lange tijd geen voorschotten van het Rijk.

De tramlijn van nog geen 10 kilometer van het stationsgebied naar de universiteitswijk de Uithof is al jaren een hoofdpijndossier voor de provincie en de gemeente Utrecht. In februari vorig jaar trad gedeputeerde Jacqueline Verbeek (VVD) af vanwege kostenoverschrijdingen. De lijn wordt zeker 102 miljoen euro duurder dan begroot. De onduidelijke besteding van 12 miljoen euro uit de jaarrekening van 2017 gaat over een betaling aan aannemer BAM.

Duurste tramkilometers

Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat de financiële onderbouwing van het project en de verslaglegging erover ondermaats was. De kritiek leidde tot talloze spoeddebatten in de Provinciale Staten en de Utrechtse gemeenteraad over alle tekortkomingen bij de aanleg van de duurste tramkilometers van Nederland.

De accountant EY bevestigt dat het proces ‘niet consistent en niet effectief’ was. De provincie brengt in dat de onduidelijkheid ook komt omdat de kosten vooraf waren gebaseerd op inschattingen en er zich in het proces allerlei onverwachte tegenslagen voordeden die hebben geleid tot vertragingen.

Gedeputeerde Robert Strijk zei blij te zijn dat de jaarrekening 2017 eindelijk is voorzien van een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid van de accountant. ‘De afronding van de jaarrekening is een langdurig en complex proces geweest. We hebben hier als provincie van geleerd.’

Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is bij de bedrijfsvoering van de provinciale organisatie, zegt de gedeputeerde. Wij wisten al dat we onze financiële processen moesten verbeteren. Het accountantsrapport onderstreept dat. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de financiële verslaglegging in vervolg anders en beter te doen.’

Ook nu doen zich nog nieuwe tegenslagen voor bij de Uithoflijn. De tram zou eind juli gaan rijden, maar die datum is weer uitgesteld, om technische redenen.