Academische ziekenhuizen leggen groot deel werk neer vanwege onvrede over nieuwe cao

Eerder dit jaar staakten medewerkers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ook al voor een betere CAO. Beeld ANP

Vakbond FNV, die de staking organiseert, spreekt van de grootste staking van academische ziekenhuizen ooit. Het Amsterdam UMC (twee ziekenhuizen), Erasmus MC, LUMC, Maastricht UMC+, UMCG en UMC Utrecht doen met de staking mee. Komende dinsdag 28 september leggen medewerkers voor 24 uur zij een groot deel van hun werkzaamheden neer.

De meeste ziekenhuizen zullen zogenoemde zondagsdiensten draaien. Alleen noodzakelijke medische ingrepen worden gedaan en planbare zorg wordt uitgesteld. Er zullen dan alleen nog opnames zijn op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, hartbewaking en de kraamafdeling.

Het Radboudumc in Nijmegen doet volgens FNV niet mee omdat de medewerkers die willen staken te verspreid zijn over de afdelingen. Daardoor kunnen er geen hele afdelingen worden gesloten.

Hoge werkdruk en te laag loon

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en beroepsorganisatie NU91 kwamen vorige week tot een akkoord over een nieuwe cao. Daarin werd een structurele loonsverhoging voor de middengroep van 3,5 procent, uitgesmeerd over drie jaar, opgenomen. Volgens de FNV komt dit neer op tienduizend van de tachtigduizend medewerkers van academische ziekenhuizen. Voor de overige medewerkers neemt het loon over drie jaar met 1 procent toe.

Dat is te weinig, vinden de zorgmedewerkers die zich bij de staking van FNV hebben aangesloten. De vakbond eist een loonsverhoging van drie procent per jaar voor alle academische ziekenhuismedewerkers.

Dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdagochtend bekend maakte dat alle zorgmedewerkers een loonsverhoging van 1,5 procent krijgen, noemt een FNV-woordvoerder ‘een goede eerste stap, maar niet voldoende.’ De staking is dan ook niet van de baan.

Behalve een hoger loon wil FNV ook dat er meer gedaan wordt om de werkdruk in academische ziekenhuizen te verlagen. ‘Ook daar staat niks over in het akkoord’, zegt de woordvoerder. ‘Terwijl het verlagen van de werkdruk voor sommigen nog belangrijker is dan het salaris.’