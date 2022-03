Abramovitsj en Oekraïense onderhandelaars mogelijk vergiftigd • VS: Poetin is ‘niet bereid een compromis te sluiten’

• Twee Oekraïense onderhandelaars en de bemiddelaar Roman Abramovitsj zijn eerder deze maand waarschijnlijk vergiftigd

• Nieuwe besprekingen tussen Rusland en Oekraïne in Turkije gaan morgen van start

• Oekraïne is bereid om met Rusland over een neutrale status te spreken, maar volgens de VS is Poetin niet bereid een compromis te sluiten

• De burgemeester van Irpin meldt dat die voorstad van Kyiv weer in Oekraïense handen is