ABP wil na dumpen van Shell nu investeren in groot windpark op zee

Windpark Eneco Luchterduinen ligt 23 km uit de kust tussen Noodwijk en Zandvoort. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De eerste bieding zal zijn op IJmuiden Ver, een gebied zo'n 60 kilometer uit de kust, met een oppervlakte van 200 vierkante kilometer, dat in 2024 wordt geveild door de overheid.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ABP zegt dat investeringen in windparken het pensioenfonds op het lijf geschreven is. ‘Pensioenfondsen hebben geduld. Ze beleggen hun geld voor de lange termijn.’

Bovendien willen de leden dat het fonds geld steekt in duurzame energieopwekking. Vorig jaar kondigde ABP aan dat het zijn investeringen in Shell afbouwt. Het belang in Shell kwam Europa's grootste pensioenfonds op steeds meer kritiek te staan, omdat het zo zou meehelpen aan gevaarlijke klimaatverandering en daarmee een bedreiging vormt voor toekomstige generaties.

Twee klimaatrapporten van het klimaatpanel IPCC en energieagentschap IEA hebben leidden vorig jaar tot de beslissing om ruim 15 miljard euro, ongeveer 3 procent van ABP's totale vermogen, uit de fossiele industrie te halen. In Shell had ABP ongeveer 400 tot 500 miljoen euro geïnvesteerd.