ABP verhoogt pensioenen met 2,4 procent, dekking fondsen op hoogste niveau in jaren

Grote pensioenfondsen kunnen voor het eerst in lange tijd hun uitkeringen verhogen vanwege de beste buffers in jaren. Na PME kondigde ABP, het grootste fonds van Nederland, donderdag een verhoging van 2,39 procent aan. Ook steeds meer andere fondsen hebben een voldoende dekkingsgraad.

Bij een dekkingsgraad van 100 procent zit voor elke toegezegde euro ook een euro in de pot. Vanaf 1 juli mogen pensioenen de uitkeringen verhogen als het twaalfmaandelijkse gemiddelde van de graad – de beleidsdekkingsgraad – minimaal 105 procent is, voorheen was dat 110. Eind mei was deze nieuwe grens nagenoeg bereikt door alle vijf grootste fondsen.

De versoepelde regel helpt een handje, maar de verhoging was niet mogelijk geweest zonder de sterk opgelopen rente, waardoor de dekkingsgraden ook stijgen. Hierdoor hebben fondsen nu minder geld nodig voor voldoende vermogen later. En waar in maart 2021 slechts 29 procent van de Nederlandse pensioenfondsen voldoende vermogen bezat voor indexatie, was dat eind maart van dit jaar 71 procent.

Koopkracht gepensioneerde nog steeds niet op niveau voor beurscrash 2008

Sinds de kredietcrisis hebben veel fondsen hun uitkering niet of nauwelijks aangepast aan de inflatie en is de koopkracht van gepensioneerden achteruit gegaan. In vergelijking met een doorsnee huishouden lopen gepensioneerden zo’n 13 procent achter.

De laatste keer dat ABP en PME de prijzen indexeerden was in 2008. In de tussentijd werd het dagelijks leven ruim een kwart duurder. Compensatie van koopkrachtverlies via belastingmaatregelen is slechts gedeeltelijk gelukt. De laatste jaren nam de koopkracht wat toe, maar gepensioneerden kunnen met hun inkomen 3,3 procent minder besteden dan in 2008. Voor de gemiddelde Nederlander is dat 9,9 procent meer.