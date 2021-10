ABP, het grootste pensioenfonds van Europa, stopt met investeren in fossiele energie

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion protesteren op 17 september 2021 voor het ABP-kantoor aan het Gustav Mahlerplein in het financiële district Zuidas in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Dat meldt ABP op zijn website. Pensioenfondsen staan onder druk van eigen deelnemers en actiegroepen om af te stappen van beleggingen in fossiele energie, vanwege de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank waarschuwde onlangs voor de risico’s van beleggen in de fossiele sector, omdat de overgang naar een klimaatneutrale economie de waarde van deze bedrijven kan verminderen.

Pensioenfonds ABP stelt zelf deze beslissing te hebben genomen uit zorg over klimaatverandering. Naar verwachting zijn de beleggingen in fossiele producenten, zoals olie- en gasbedrijven, begin 2023 verkocht.

Radicale verandering

Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP, zei dinsdag in een onderhoud met journalisten dat het besluit al enkele maanden in voorbereiding was. ‘Het momentum is sterk bepaald door recente rapporten over klimaatverandering en het draagvlak dat we ervaren bij deelnemers.’

Wortmann zegt dat van de inspanningen die olie- en gasconcerns doen, te weinig resultaten te verwachten zijn om voor 2030 de opwarming van de aarde voldoende te beperken. ‘De stappen die zijn gezet, zijn onvoldoende om de nodige radicale verandering te realiseren.’

ABP zegt zich niet alleen op de olie- en gassector te richten. Het pensioenfonds komt volgend voorjaar met aangescherpte criteria voor andere bedrijven, die ook moeten laten zien hoe ze klimaatneutraal gaan produceren.

Fantastisch nieuws

Hiske Arts, campagnecoördinator ABP bij milieuorganisatie Fossielvrij NL, dat samen met ambtenaren en docenten protesteerde tegen het klimaatbeleid van ABP, spreekt van fantastisch nieuws. ‘Geweldig dat ABP heeft geluisterd en nu de urgentie ziet om te stoppen met investeren in bedrijven in olie en andere fossiele brandstoffen.’

Arts denkt dat het besluit van ABP andere grote pensioenfondsen wereldwijd zal aanzetten tot vergelijkbare beslissingen. ‘ABP is leidend. Het is het grootste pensioenfonds van Europa en een van de grootste ter wereld.’

ABP en vermogensbeheerder Robeco waren afgelopen voorjaar de enige grote Nederlandse beleggers die het klimaatbeleid van Shell steunden. Veel andere investeerders schaarden zich toen al achter een verdergaande resolutie van beleggersclub Follow This.

Tot inkeer gekomen

Enkele nieuwe verontrustende klimaatrapporten verder zegt ABP nu tot inkeer te zijn gekomen en staakt het alle beleggingen.

Het eerste grote pensioenfonds dat afscheid nam van zijn beleggingen in de olie- en gasindustrie was PME, vorige maand. Dit pensioenfonds voor (oud-)werknemers in de metaal- en elektronische industrie is met 62 miljard euro aan belegd vermogen echter beduidend kleiner dan ABP, dat zo’n 500 miljard euro heeft belegd.