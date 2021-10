ABP had van alle pensioenfondsen meest geïnvesteerd in fossiele energie: 8,6 miljard

Een boorplatform van Shell in de Golf van Mexico. Beeld Corbis via Getty Images

Pensioenfonds ABP, dat dinsdag liet weten niet langer te zullen beleggen in de olie- en gasindustrie, heeft van alle pensioenfondsen ook het meeste geld in de fossiele industrie geïnvesteerd. Het fonds had vorig jaar bijna 8,6 miljard euro aan obligaties en aandelen in de energiesector, ongeveer 2 procent van het totaal belegd vermogen, blijkt uit het overzicht van de Eerlijke Geldwijzer, een samenwerking van onder meer Amnesty International, Milieudefensie en Oxfam Novib.

Hiernaast steekt ABP momenteel 1,2 miljard in hernieuwbare energie. Dit aandeel is al een verbetering ten opzichte van het voorafgaande jaar, toen 812 miljoen van de in totaal 9,5 miljard naar de hernieuwbare sector ging. Het geld zit nu nog onder andere in gas- en oliebedrijven als TotalEnergie, BP en Shell.

Eerder al kondigde pensioenfonds PME aan zijn beleggingen in de fossiele industrie te beëindigen. PME had tot nog toe 1 miljard gestoken in energiebedrijven. Eind 2020 hadden acht grote Nederlandse pensioenfondsen samen 17 miljard aan obligaties en aandelen in ongeveer 380 energiebedrijven, op dat moment was 7 procent van de investeringen toe te schrijven aan duurzame energie. Dit percentage kabbelt de afgelopen vier jaren wat op.

Pensioenfonds Horeca & Catering scoort het beste met een aandeel van 26 procent voor hernieuwbare energie. Het kleine fonds besloot zich vorige maand terug te trekken uit bedrijven die meer dan de helft van hun omzet uit de productie van fossiele brandstoffen te halen, een dag later kondigde ook PME aan alle fossiele investeringen te hebben verkocht. De beurskoersen van energiebedrijven reageerden niet echt op de aankondiging van APB. Wel blijven de koersen van olie- en gasbedrijven al langer achter bij de beursindices.