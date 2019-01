Aboutaleb toch niet in debat met rappers op Eurosonic Noorderslag

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam Beeld ANP

Eind vorige week kwam naar buiten dat ESNS bezig was een gesprek op gang te brengen tussen Aboutaleb en rappers, die zich door hem tekort gedaan voelden. Naar aanleiding van de gewelddadige dood van de Rotterdamse rapper Feis in de Oudejaarsnacht had Aboutaleb in een nieuwjaarsspeech gezegd dat hij met mensen uit de hiphopgemeenschap in gesprek wilde over de – volgens Aboutaleb – verheerlijking van criminaliteit en vuurwapengeweld in sommige raps. Aboutaleb stelde dat hiphopartiesten verantwoordelijkheid moesten nemen. Daar werd verontwaardigd op gereageerd.

Aboutaleb werd vervolgens door ESNS uitgenodigd voor een debat, en de burgemeester zei toe dat hij vrijdag naar Groningen wilde komen. Maar volgens ESNS is het niet gelukt andere geschikte deelnemers te vinden. ‘We kregen het letterlijk niet rond’, zegt woordvoerder Corné Bos. ‘Het is een gevoelig en moeilijk onderwerp, en als je dat in een debat wilt behandelen op een conferentie, dan moet je het wel goed doen. Niet rommelig. We hebben gewoon niet genoeg geschikte gesprekspartners gevonden.’

Tijd was er niet

Bos verwijst naar een debat van vorig jaar over de rapper Boef. Deze lag onder vuur omdat hij vrouwen ‘kechs’ had genoemd, en op ESNS werd een gesprek georganiseerd over de zaak, en de vraag of Boef geboycot moest worden op festivals en bij poppodia. ‘Dat debat was erg goed en inhoudelijk, omdat we er meer voorbereidingstijd in konden steken. Die tijd was er nu niet.’