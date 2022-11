Aboutaleb spreekt Vlaamse nationalisten toe: ‘Vluchten doet bijna niemand voor zijn lol’

Ahmed Aboutaleb, burgermeester Rotterdam, te woord tijdens N-VA conferentie in Leuven, België. In het publiek Bart De Wever, Peter de Roover, Geert Bourgeouis, Théo Francken. Beeld Aurélie Geurts

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb die in het weekend afreist naar het Belgische Leuven om een zaal vol Vlaamse nationalisten toe te spreken over migratie? Het doet in Nederland de wenkbrauwen fronsen, zegt Aboutaleb tegen de zevenhonderd sympathisanten van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) die zaterdagochtend bijeen zijn op een themadag van hun politieke partij over inburgering. ‘Mensen vroegen mij: waarom ga je daarheen?’

Zijn eigen voorlichter spreekt van ‘het hol van de leeuw’. De N-VA is een partij die naast de onafhankelijkheid van Vlaanderen ook een migratiewet nastreeft naar ‘Australisch model’. Als het aan de N-VA ligt komt er een tijdelijke asielstop, worden inburgeringseisen flink opgeschroefd en verliezen vluchtelingen die Europa illegaal bereiken voor de rest van hun leven hun aanspraak op asiel.

De Rotterdamse burgemeester van PvdA-huize vindt dit wel een interessant umfeld om eens ‘een ander soort verhaal over migratie te vertellen, vanuit een persoonlijk perspectief’. Hij kan zijn visie natuurlijk ook afdraaien voor andere sociaal-democraten, ‘maar als je rood mengt met rood heb je nog steeds rood’. ‘Een lampje gaat ook pas branden als je draadjes van verschillende kleuren aansluit.’

‘Ik waardeer hem als mens’

Hij is hier op uitnodiging van Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en tevens partijvoorzitter van de N-VA. De burgemeesters van de twee grootste havensteden van Europa hebben elkaar de laatste jaren helemaal gevonden in hun gezamenlijke strijd tegen drugscriminaliteit. De Wever over Aboutaleb: ‘Ik waardeer hem als mens, als collega, maar ook als vriend.’

Boven het podium verschijnen foto’s van het vreemdelingenbewijs van Aboutaleb uit 1977, toen hij als 15-jarige jongen uit Marokko ‘zonder jas’ aankwam in Nederland. En nee, dat ‘was niet omdat we gelukszoekers waren, wat je hier en elders wel eens hoort. Ik ben wel een gelukszoeker, zoals ieder mens. U ook, mag ik hopen. Maar dat was niet de reden voor ons vertrek.’

‘Vluchten doet bijna niemand voor zijn lol’, houdt Aboutaleb de Vlaamse nationalisten voor. In het geval van zijn familie werd het onveilig in het Rifgebergte toen zijn grootvader overleed en zijn moeder alleen met de kinderen achterbleef – haar man was al in Nederland. ‘Mijn opa sliep met een karabijn op het dak om ons te beschermen, in een regio waar de overheid afwezig was.’ Een ander probleem was het gebrek aan stromend water. Aboutaleb werd er als oudste zoon met een ezel op uit gestuurd om water te halen voor het gezin. Hij wil maar zeggen: ‘Je vlucht omdat essentiële elementen in het leven van de mens absent zijn.’ Zijn toehoorders zijn stil.

Instemmend gelach

Vlak na zijn toespraak hebben anderen het alweer over het gevaar van moslimfundamentalisme en het veronderstelde gebrek aan arbeidsethos bij nieuwkomers. In een interview kraakt ene Helen uit de Verenigde Staten kritische noten over de Vlaamse inburgeringsles: ‘Er werd vooral uitgelegd hoe je aan gratis geld kunt komen.’ Instemmend gelach in de zaal.

N-VA-Kamerlid Theo Francken blijkt aan het eind van de partijdag een eigen draai te geven aan Aboutalebs woorden. Ja, beaamt Francken, elk mens is een gelukszoeker. ‘Maar we moeten ook durven zeggen dat niet elk mens dat geluk in Europa kan komen zoeken.’

Heeft Aboutaleb het idee dat hij met zijn verhaal enige invloed heeft op het gedachtegoed van de Vlaamse nationalisten? ‘Daarover maak ik me weinig illusies.’