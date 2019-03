Aboutaleb: nieuwe privacyregels bemoeilijken aanpak zware criminaliteit

Aboutaleb stort zich sinds vorig jaar in Rotterdam op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ‘De aanpak van de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld verdient alle aandacht’, aldus de burgemeester. Die is ‘even, zo niet belangrijker’ dan de aanpak van overvallen, inbraken en diefstallen, zegt hij tegen De Telegraaf.

De aanpak wordt bemoeilijkt door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei vorig jaar van kracht is, aldus Aboutaleb. De nieuwe regels maken het lastig criminelen aan te pakken, vindt de burgemeester. ‘Ik mag nu de burgemeester van Groningen niet informeren over een persoon die betrokken is bij ondermijning en die vertrokken is naar Groningen. Dat is natuurlijk bizar’, zegt hij tegen de NOS.

Binnen zijn eigen stad is hij ook aan regels gebonden: ‘Als ik weet dat de woningbouwvereniging een malafide klant heeft, mag ik de vereniging niet informeren. Dat is echt zorgelijk bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit’, aldus Aboutaleb tegen De Telegraaf.‘Ik begrijp alle overwegingen rond privacy, maar hier is privacy niet voor uitgevonden.’

Aboutaleb zegt in diezelfde krant dat de verantwoordelijke minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het vraagstuk kent. ‘Maar hij wil niet, zoals ik begrijp, dat we ons gedragen als een soort sheriff en op de stoel van justitie gaan zitten. Ik kan daar niet bij, want we werken juist samen met justitie en andere partners. Ik heb begrepen dat de minister de Raad van State over deze problematiek om advies gaat vragen. En daar zitten we nu.’

De Belastingdienst en de Fiod zijn belangrijke partners van de gemeente bij de criminaliteitsbestrijding, maar ook met hen kan geen essentiële informatie worden gedeeld. Ook klaagt Aboutaleb over een gebrek aan personeel bij de fiscus. ‘Operaties tegen criminaliteit duren te lang door het tekort aan capaciteit.’

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook krijgt de gemeenteraad van Rotterdam te horen hoe de aanpak in 2018 is verlopen.