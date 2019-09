Aboutaleb laakt tijdens bezoek kapotte drugsscanners op Curaçao

Ahmed Aboutaleb. Beeld ANP

Aboutaleb was voor een vijfdaags bezoek in Willemstad en is inmiddels vertrokken naar Colombia. Bij terugkeer in Nederland wil hij met politici in Den Haag om tafel om het probleem aan te kaarten. Op Curaçao sprak hij al met onder meer minister Quincy Girigorie van Justitie. Volgens Girigorie werkt de bodyscanner op het vliegveld die op bolletjes ingeslikte drugs moet controleren wel. Deze werd in 2003 in gebruik genomen. Over de haven kan hij geen uitspraken doen, meldt de NOS.

De Rotterdamse burgemeester benadrukte de band tussen Curaçao en zijn stad, waar 22.000 Curaçaoënaars wonen. De stad en het eiland werken samen op het gebied van veiligheid, economie en onderwijs, maar Aboutaleb wil dat opsporingsdiensten ook nauwer met elkaar in contact komen te staan. Op die manier kan ‘een kleine hardnekkige groep’ bij het heen en weer reizen in de gaten worden gehouden. ‘Ik wil - bij wijze van spreken - dat als het paspoort van een van hen hier op Curaçao door de scanner gaat, er op Schiphol een lampje gaat branden en omgekeerd.’

Luchtvaartmaatschappij KLM helpt sinds 2016 de overheid om drugssmokkel vanuit Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Suriname en Venezuela terug te dringen. Personen die door de Koninklijke Marechaussee op een ‘zwarte lijst’ zijn gezet, worden door de maatschappij geweigerd als zij in een vliegtuig van of naar Nederland willen stappen. De mensen op deze lijst zijn eerder op Schiphol aangehouden met cocaïne in hun bezit. Hun naam blijft drie jaar op de lijst staan.