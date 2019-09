Aboutaleb: ‘Deelnemers trouwstoet moeten melden wie agent neersloeg’

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Beeld Kiki Groot

Volgens Ahmed Aboutaleb is het ‘laf’ dat de dader zich nog niet heeft gemeld. ‘De overige deelnemers van de stoet worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om aanwijzingen te melden die leiden tot de aanhouding’, stelt hij in een verklaring. Eerder noemde hij het neerslaan van de agent tegenover RTV Rijnmond ‘schandalig’ en ‘onacceptabel’.

Vrijdag wilde de politie een trouwstoet controleren die in de Rotterdamse binnenstad voor overlast zorgde. De klachten gingen over onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, maar ook over bruiloftsgasten die op autodaken zaten of ander verkeer tegenhielden. Toen agenten de feestgangers op de Maasboulevard probeerden aan te spreken, gingen ze ervandoor. Op de Westzeedijk werd de stoet alsnog gestopt. Een politieman die een van de deelnemers wilde aanhouden, kreeg een harde klap. Hij viel en verloor korte tijd het bewustzijn. De dader wist weg te komen en is nog altijd niet opgepakt.

Idioot

Er is vaker overlast door trouwstoeten. Vorig jaar verschenen beelden op internet van een stoet die een Nederlandse snelweg blokkeerde, waarbij de deelnemers joelend en schreeuwend over het asfalt liepen. Leefbaar Rotterdam stelde in oktober 2018 raadsvragen over ‘een Marokkaanse trouwstoet’ die zich schuldig maakte aan ‘een waslijst aan gevaarlijke en ronduit idiote verkeersgedragingen die het handelsmerk lijken te worden van bepaalde trouwstoeten’.

In juni schreef de politie op Facebook over een achtervolging op de A1 richting Amsterdam, waarbij deelnemers aan een trouwstoet rechts inhaalden, geen richting aangaven en over de vluchtstrook reden. ‘De bestuurders zullen hiervoor bekeuringen ontvangen variërend van 95 euro tot 380 euro per overtreding.’

Of er sprake is van een toename van de problemen, kan een woordvoerder van de landelijke politie niet zeggen, omdat trouwstoetoverlast niet als zodanig wordt geadministreerd. ‘Het gaat om verkeersovertredingen en verkeersoverlast, er wordt ingegrepen en bekeurd’, aldus een woordvoerder. Ook de Rotterdamse politie beschikt niet over cijfers. ‘Het is een vorm van overlast die aangepakt wordt’, zegt een woordvoerder. ‘Zeker als de verkeersveiligheid van anderen in het geding is.’

Trommelmuziek

Voorzitter Zeki Baran van Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland spreekt schande van de aanval op de agent en overlast door trouwstoeten in het algemeen. Het is misschien traditie om bij besnijdenisfeesten, trouwerijen en voetbalsuccessen naar buiten te gaan en een beetje lawaai te maken, zegt hij, maar ‘het moet niet uit de hand lopen en ze moeten niet het verkeer in gevaar brengen’. De daders noemt hij ‘tuig’.

Bij Turkse bruiloften is het gebruikelijk dat de bruidegom en zijn familie de bruid bij het ouderlijk huis ophalen, zegt Baran. Volgens de traditie probeert de familie van de bruid te voorkomen dat de bruid wordt meegenomen. Er is trommelmuziek. Na dit ritueel rijden de families achter elkaar aan naar de feestlocatie, waarbij flink getoeterd wordt. Vaak huren jongeren voor de gelegenheid luxeauto’s. ‘Ik heb daar geen verklaring voor. Misschien om te laten zien dat ze iets voorstellen.’

De festiviteiten lopen lang niet altijd uit de hand, benadrukt Baran. Hij schat dat er maandelijks circa vijfhonderd trouwfeesten zijn van Turkse en Marokkaanse Nederlanders ‘en er wordt echt niet elke keer een politieagent in elkaar geramd’. De mishandeling noemt hij daarom ‘een gek incident’. Wel roept hij bruiloftsgasten op zich te gedragen. ‘Informeer je buren. Veroorzaak geen verkeersproblemen. En blijf af van de politie – zij zijn er voor onze veiligheid.’