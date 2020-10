Aboutaleb, de man die het strengst waarschuwt tegen corona, is nu zelf ziek

Burgemeester Aboutaleb moet thuiswerken, hij heeft het coronavirus opgelopen. Beeld ANP

Als er iemand de afgelopen maanden streng én voorzichtig is geweest, dan wel Ahmed Aboutaleb. De burgemeester van Rotterdam dringt aan op naleving door politie en boa’s. In het veiligheidsberaad met 25 burgemeesters is hij een van de belangrijkste en kritische stemmen. Op werkbezoeken maant hij voortdurend iedereen om afstand te houden – niet alleen van de burgemeester, maar ook van elkaar. Vrijdagavond kreeg hij klachten, zondag is hij getest. Zondagavond bleek de uitslag positief te zijn.

Mondkapjesplicht

Aboutaleb lanceerde in augustus een campagne om studenten tijdens de introductieweken aan te sporen anderhalve meter afstand te houden. Dat viel des te meer op, omdat na de versoepeling van 1 juli veel burgemeesters beduidend minder van zich lieten horen.

Rotterdam experimenteerde (samen met Amsterdam) met een mondkapjesplicht in drukke delen van het centrum, zoals markten en de Koopgoot. Bij Jinek ging hij, rustig en gedecideerd, in gesprek met ik-doe-niet-meer-mee-vlogger Famke Louise. Winkeliers waren verbaasd toen hij in de supermarkt, als enige, een mondkapje droeg, ruim voordat dit een dringend advies werd van het kabinet.

‘We hebben niet alleen een covid-probleem, maar ook een probleem met het gedrag van de burger. Die te vaak denkt dat het virus wel besmettelijk, maar niet dodelijk is’, zei Aboutaleb eind september toen de tweede golf zich aandiende. Hij maakte zich vooral zorgen over een effectieve communicatie. ‘Het bedenken van maatregelen is niet zo’n kunst, want die zijn er al eerder geweest. Wat belangrijker is, is de communicatie. Hoe vinden we een beeld, een symbool, waardoor mensen echt beseffen dat we ons aan die maatregelen moeten houden?’

Voor zijn strenge opstelling heeft hij lof en kritiek geoogst. In de Rotterdamse gemeenteraad leidde het een aantal keren tot wrevel dat Aboutaleb de regie zo naar zich heeft toegetrokken – niet alleen in de veiligheidsregio, maar ook landelijk, zo klinkt het.

Oppositiepartijen oordeelden in debatten dat Aboutaleb een ‘te grote broek’ aandeed (Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam) en dat het crisismanagement te veel draait om één persoon, aldus Stephan van Baarle van Denk. ‘Het is een gemiste kans dat wij als gemeenteraad niet betrokken worden bij de inbreng van Aboutaleb', zei Van Baarle. ‘We moeten kunnen meedenken met de voorzitter van de veiligheidsregio – en hem controleren.’

De burgemeester die zelf nadrukkelijk gepaste afstand houdt, veelvuldig zijn handen wast en mondkapjes propageert, heeft nu dus zelf corona. Indien nodig wordt hij voor Rotterdamse zaken vervangen door locoburgemeester Bert Wijbenga en voor taken binnen de Veiligheidsregio door de burgemeester van Schiedam, Cor Lamers.

Rotterdam is een van de coronabrandhaarden in Nederland. Maandag meldde het RIVM 439 nieuwe besmettingen. De teller staat op 14.038 geregistreerde besmettingen in de stad.