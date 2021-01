‘Abortus wordt de facto verboden in Polen – dat is nogal wat in een EU-land’

Tienduizenden Polen trotseerden woensdag- en donderdagavond de bittere kou om te protesteren tegen de abortuswet. Beeld Getty Images

Arnout, wat zit de inwoners van Polen het meeste dwars aan de nieuwe abortuswet die woensdagavond is ingegaan?

‘Het steekt vrouwen vooral dat hun autonomie en beoordelingsvermogen ondergeschikt is gemaakt aan een dogma van de katholieke kerk. Voortaan mag een zwangerschap zelfs niet meer beëindigd worden als de foetus ernstig misvormd is. De kerk en de leider van regeringspartij PiS, Jaroslaw Kaczynski, besloten bovendien dat kinderen die vlak na de geboorte zullen sterven, toch eerst geboren moeten worden. Terwijl het buitengewoon traumatisch is en onnodig om een vrouw zo’n kind te laten baren.

‘Vrouwen willen zelf beslissen over hun lijf. ‘Ik voel, ik denk, ik beslis’, is een van de slogans die je hier nu veel ziet op spandoeken tijdens protesten tegen de abortuswet. Ze voelen zich niet serieus genomen. Tienduizenden Polen trotseerden woensdag- en donderdagavond daarom al de bittere kou om te protesteren.

‘Ook mannen sluiten zich bij de protesten aan. Ze zijn solidair en ook bang welk precedent dit schept. Want als de regering dit al doet, wat staat hen dan nog meer te wachten? Welke rechten staan dan nog meer op de helling? De wet voelt voor veel Polen als een ideologisch offensief van de overheid tegen de burgers.’

Zou je kunnen zeggen dat demonstranten een terugkeer naar de Middeleeuwen vrezen?

‘Ja, dat kun je wel zeggen. Deze abortuswet voelt als een enorme achteruitgang voor veel mensen. De abortuswet was al heel erg streng, maar nu wordt abortus de facto verboden in Polen. Dat is nogal wat in een EU-land. Ook de manier waarop dit is gegaan, maakt veel Polen woedend. Het is een ondemocratisch besluit. De meeste Polen willen dit niet. Eind vorig jaar nog bleek uit meerdere opiniepeilingen dat slechts 15 procent van de Polen wilde dat de abortuswet nog verder zou worden ingeperkt.

‘Het is politiek koffiedik kijken waarom regeringspartij PiS de wet toch doorvoert. Vermoedelijk willen ze de kleinere, conservatieve partijen aan de rechterflank tevreden houden zodat hun coalitieregering voldoende steun behoudt. Duidelijk is ook geworden dat de kerk steeds meer invloed heeft op de Poolse politiek. Een abortusverbod is een wens van die kant. Veertig jaar geleden, ten tijde van het communisme, had de kerk niet zoveel politieke invloed. Toen was de abortuswet juist veel ruimer.’

Hoe massaal zijn de protesten?

‘Woensdag en donderdag waren er spontaan, binnen twee uur, al tienduizenden mensen op de been, dus je kunt nagaan wat er gebeurt als er een beetje organisatie achter zit en het ruim van tevoren is aangekondigd. Er wordt opgeroepen om vrijdagavond in het centrum van Warschau bijeen te komen. Het wordt groots, denk ik. Een soortgelijk protest trok vorig jaar 300- tot 400 duizend mensen. Het waren de grootste demonstraties sinds de val van het communisme.

‘De politie hoopt ditmaal op een iets lagere opkomst, al was het maar vanwege het weer. Het is momenteel bitterkoud in Polen: het is hartje winter en het sneeuwt. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het mensen zal weerhouden om de straat op te gaan.

‘Het is moeilijk in te schatten of het gewelddadig wordt. De demonstranten zijn geen hooligans die auto’s of winkels in elkaar trappen; het is een vreedzame groep die de solidariteit van anderen niet wil verknallen door rotzooi te trappen. Ze gaan zelfs netjes opzij voor ambulances en ze hebben geen wapens bij zich.

‘Maar mijn ervaring is dat de sfeer bij soort protesten soms ineens kan omslaan van euforisch naar grimmig. Eind vorig jaar zette de politie traangas en knuppels in om de menigte uit elkaar te slaan. Gisteravond zijn de eerste mensen opgepakt, onder wie de bekende activist Klementyna Suchanow. Er is nog geen geweld gebruikt, maar de sfeer is wel al een beetje gespannen. Ik twijfel om die reden of ik dit weekeinde de straat op zal gaan. Ik heb vorige week mijn elleboog gebroken, dus ik kan beter even niet in de frontlinie staan.’

Wat hopen de demonstranten te bereiken?

‘Dat is goede vraag, want die nieuwe abortuswet verander je niet zo gauw meer. De juridische weg is volledig afgesloten, want het Constitutionele Hof heeft hierover geoordeeld en daar kun je niet meer tegen in beroep gaan. Regeringspartij PiS heeft de wet afgelopen woensdagavond bekrachtigd, dus ook de hoop op een politieke interventie is voorlopig van de baan.

‘Dat maakt de situatie ook zo wanhopig voor vrouwen. Ze kunnen eigenlijk alleen aan de rest van Europa laten weten dat dit gebeurt in een EU-land. En laten zien dat niet heel Polen zo conservatief is als deze regering.’

Krijgt de regering de geest weer terug in de fles denk je?

‘Ik zie eerlijk gezegd niet hoe ze de geest weer terug in de fles gaan krijgen. Hoe krijg je honderdduizenden mensen weer rustig? Zelfs een terugkeer naar de oude abortuswet is niet voldoende voor sommige demonstranten. Zij eisen abortus op aanvraag; dus een nog veel liberalere wet dan die er was.

‘De regeringspartij neemt een groot risico door het hof te volgen en deze wet in te voeren. Tussen de demonstranten zitten opvallend veel 16- en 17-jarigen. Als deze demonstraties het begin zijn van hun politieke bewustwording, dan kan de PiS zijn borst nog nat maken. In 2023 zijn er weer verkiezingen en dan zijn al die tieners van nu meerderjarig en mogen dan stemmen.’

Wat gaat er voortaan gebeuren met al die ongewenst zwangere Poolse vrouwen?

‘Op een illegale abortus staat nu een celstraf van drie jaar. Je bent ook strafbaar als je assisteert bij de abortus. Afgelopen maanden zijn al heel veel vrouwen weggestuurd bij ziekenhuizen, omdat artsen bang zijn dat ze met terugwerkende kracht zouden worden vervolgd.

‘De meeste ongewenst zwangeren zullen daarom een illegale abortus ondergaan of naar het buitenland gaan. In Slowakije heeft de Poolse regering niks te zeggen. Het is een route die veel Poolse vrouwen kiezen. Officieel vonden er vorig jaar 1.100 abortussen plaats in Polen. Maar op een bevolking van 38 miljoen, onder wie zo’n 10 miljoen vruchtbare vrouwen, is dat heel weinig. Vrouwenorganisaties schatten dat het werkelijke aantal jaarlijkse abortussen rond de 200 duizend ligt. Buurlanden werden afgelopen jaren al overspoeld door Poolse vrouwen met een abortuswens. Dat fenomeen zal alleen maar toenemen. Abortus blijft bestaan. Als kerk kan je hoog of laag springen, het hoort bij het leven.’