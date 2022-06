Abortus, wapens en klimaat: Amerikaans Hooggerechtshof heeft nogal wat beslissingen te nemen voor de zomer

Demonstranten in Wisconsin proberen de Republikeinen ervan te overtuigen om de abortusban, die al 173 jaar geldt in de staat, in te trekken, juni 2022. Beeld AP

Progressief Amerika is vooral bezorgd over de mogelijkheid dat de rechters Roe versus Wade zullen terugdraaien, de uitspraak die bijna vijftig jaar geleden het federale recht op abortus vastlegde. Begin mei lekte een conceptvonnis uit, waarin rechter Samuel Alito namens de conservatieve meerderheid gehakt maakte van die bepaling.

Amerikaanse media speculeren dat opperrechter John Roberts nog een poging heeft gedaan een compromis te bereiken. De opperrechter is bezorgd over de reputatie van het Hof. De Democraten verwijten de Republikeinen dat zij een zetel in het Hof hebben ‘gestolen’ doordat zij de benoeming van een rechter door president Obama blokkeerden, waardoor Trump de kans kreeg het Hof flink naar rechts te sturen.

Het compromis zou erop neerkomen dat Roe versus Wade overeind blijft, maar staten individueel wel meer ruimte krijgen om beperkende abortusmaatregelen af te kondigen. Een voorbeeld daarvan is het bekorten van de termijn waarbinnen abortus nog is toegestaan.

De grote vraag is of Roberts de steun van een van zijn conservatieve collega’s kan krijgen, gezien de vernietigende toon waarmee Roe versus Wade in het conceptvonnis werd neergesabeld.

Scheiding staat en religie

Abortus is veruit het meest omstreden onderwerp waarover het Hof uitspraak doet voor de vakantie, maar een ander punt hebben de Republikeinen alvast binnen. De rechters verwierpen dinsdag een verbod van de staat Maine op het gebruik van overheidsgeld om kinderen naar privéscholen op religieuze basis te sturen. Dat gaat tegen de godsdienstvrijheid in als er wel subsidie is voor andere privéscholen, oordeelde Roberts uit naam van de vijf andere conservatieve rechters.

De drie progressieve rechters constateerden dat het Hof bezig is om de grondwettelijke scheiding tussen staat en religie te ontmantelen. Volgens rechter Sonia Sotomayor draaien haar conservatieve collega’s de zaak zelfs om waardoor het onderscheid langzamerhand zelfs een ‘schending van de grondwet’ wordt.

Een verbod van de staat New York op het dragen van een wapen buiten eigen huis zonder vergunning dreigt het Hof ook naar de prullenbak te verwijzen. In New York krijg je die vergunning alleen als je de noodzaak ervan kunt aantonen.

Eerder bleek al dat verschillende conservatieve rechters die maatregel in strijd vinden met het Tweede Amendement, dat het recht om wapens te dragen garandeert. Opperrechter Roberts vergeleek het met het Eerste Amendement over de vrijheid van meningsuiting. Voordat je daar gebruik van maakt hoef je ook niet uit te leggen waarom, zo redeneerde hij.

Lokaal wapenverbod

Als het Hof een streep haalt door het al bijna honderdjarige verbod in New York heeft dat ook gevolgen voor soortgelijke beperkingen in een reeks andere overwegend Democratische staten als Maryland, Californië en New Jersey. Ook plaatselijke verboden op het dragen van aanvalswapens komen dan mogelijk op de helling, waarschuwen tegenstanders van de opheffing van het verbod.

Critici wijzen erop dat de opstelling van de conservatieve rechters wat betreft deze onderwerpen op gespannen voet staat met hun standpunten in andere zaken. Doorgaans pleiten zij er juist voor allerlei kwesties zoveel mogelijk aan de afzonderlijke staten over te laten. Dat is ook één van hun argumenten tegen Roe versus Wade, maar in dit geval leggen ze de nadruk op de federale wetgeving.

Politieorganisaties waarschuwen dat het wapengeweld zal toenemen als het Hof het verbod opheft. Dat maakt het een riskante uitspraak voor het Hof, zeker zo vlak na de recente bloedbaden die werden aangericht in Uvalde en Buffalo.

Klimaatbeleid

Het Hof lijkt bovendien op het punt te staan de macht van het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming EPA aan banden te leggen als het gaat om dwingende restricties voor de uitstoot van broeikasgassen door energiecentrales.

De zaak is aangespannen door de ‘ministers van Justitie’ van kolenstaat West Virginia en enkele andere energie producerende staten waaronder Texas. Zij vinden dat niet het EPA, maar het Amerikaanse Congres over het opleggen van dergelijke strenge maatregelen moet gaan.

In een eerdere uitspraak erkende het Hof de ruime bevoegdheden van overheidsinstellingen als EPA, omdat die nu eenmaal de expertise hebben om besluiten van het Congres in beleid om te zetten. Maar het conservatieve blok onder leiding van Samuel Alito en Neil Gorsuch lijkt het eens te zijn met de steenkolenlobby dat het EPA veel te veel macht heeft opgeslokt.

Volgens de progressieve rechters en het EPA moet het milieuagentschap juist wel ruime bevoegdheden hebben om te reageren op tekenen van versnelde klimaatverandering. Milieuactivisten vrezen dat het hele klimaatbeleid van president Biden stil zal komen te liggen als het Hof het EPA ongelijk geeft, dankzij de door Trump benoemde rechters.