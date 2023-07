ABN Amro verwacht volgend jaar toch minder woningverkopen

Open Huizen Dag 2023 in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

‘ABN Amro verwacht dat de betaalbaarheid zeer geleidelijk en indirect door loonstijgingen zal verbeteren’, licht de bank toe. ‘Omdat dit tijd kost, blijft het aantal transacties waarschijnlijk laag.’ Over dit hele jaar verwacht ABN Amro 5 procent minder transacties dan vorig jaar.

De bank ziet wel dat de grootste daling van de huizenprijzen het einde nadert. Eerder werd nog een waardevermindering van 6 procent verwacht voor dit jaar, dat wordt nu bijgesteld naar een min van 5 procent. Volgend jaar komt daar volgens de prognose nog een daling van 3 procent bovenop.

Volgens de bank komt daarmee ‘het einde van de prijscorrectie in zicht'. Vooral in grote steden werden woningen de afgelopen jaren snel duurder. Sinds de piek vorig jaar is een forse daling ingezet, die vooral weer is waar te nemen in de grotere plaatsen. ‘Daarnaast zijn het met name oudere woningen met een laag energielabel die een prijscorrectie ondergaan, terwijl de waarderingen van woningen met een gunstig energielabel zijn gestegen’, meldt de bank.

Philip Bokeloh, woningmarkteconoom bij ABN Amro, zegt dat echte verlichting op de huizenmarkt nog niet echt in zicht is. “Het gebrek aan woningen is groot en dit vraagstuk dreigt door de strubbelingen in de bouw alleen maar groter te worden. De val van het kabinet draagt helaas niet bij aan een oplossing van dit probleem”, licht hij toe.