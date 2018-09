Abe wint stemming en is op weg langstzittende premier van Japan te worden

De Japanse premier Shinzo Abe viert zijn overwinning. Foto AFP

Met de winst kan Abe nog zeker drie jaar premier blijven namens de regeringspartij, de conservatieve Liberaal Democratische Partij (LDP). Abe versloeg partijgenoot Shigeru Ishiba (61), een gewaardeerd minister en LDP-partijveteraan.

Abe kreeg bijna 70 procent van de stemmen, die gelijk waren verdeeld over de zittende parlementariërs en regionale partijleden. Vooral onder de partijleden was het een spannende race, waarbij de zittende premier net een meerderheid haalde.

Abe, die vrijdag 64 wordt, is nu bijna 2500 dagen aan de macht. Hij werd in 2006 de jongste naoorlogse premier van Japan, maar moest een jaar later na kelderende populariteitscijfers abrupt aftreden. Vijf jaar later won hij de strijd om het leiderschap van de LDP en werd hij opnieuw premier. Houdt Abe het nu nog ruim een jaar vol, dan wordt hij de langstzittende premier van Japan. Een knappe prestatie, want voor Abe versleet het Aziatische land de ene na de andere premier.

Met de winst zal Abe zich gesteund weten om deze herfst eindelijk de door hem felbegeerde wijziging van de Japanse grondwet in stemming te brengen. De premier wil onder meer het Japanse leger een expliciete plek geven in de grondwet. Na de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog kreeg Japan in 1947 een nieuwe, pacifistische grondwet met het fameuze artikel 9, waarin afstand werd gedaan van het recht ‘land-, zee- en luchtstrijdkrachten in stand te houden'. Dat leger (de 'zelfverdedigingstroepen’) kwam er toch en Abe wil dat het bestaan ervan in de grondwet wordt erkend.

Voor buitenstaanders lijkt dit misschien een futiele wijziging, maar in Japan ligt het erg gevoelig. Voor zowel voor- als tegenstanders heeft artikel 9 grote symbolische waarde als een blijk van pacifisme en een antimilitaire cultuur sinds 1945.

Voor veel LDP-aanhangers is de clausule echter een doorn in het oog. ‘Ik wil samen met jullie de grondwetsherziening realiseren’, zei Abe donderdag na de stemming op het partijhoofdkwartier.