Abdeslam ging op de avond van de aanslagen in Parijs café binnen met bomgordel om, en bedacht zich

Een rechtbanktekening van hoofdverdachte Salah Abdeslam. Beeld AFP

‘Ik ga het café binnen, bestel een drankje, kijk naar de mensen om me heen en zeg tegen mezelf: ‘Nee, ik ga het niet doen’.’

Abdeslam had eerder tijdens het proces al verklaard dat hij zijn explosievengordel niet wilde gebruiken, en in een vuilnisbak had gedumpt. Hij zei toen niet dat hij al een café was binnengegaan.

Eerder op de dag had een andere verdachte, Mohamed Abrini, verklaard dat hij vermoedde dat zijn vriend Abdeslam de aanslag niet durfde te plegen. Abdeslam zou volgens Abrini later aan de andere terroristen in hun schuilplaats hebben verklaard dat ‘hij het geprobeerd heeft, maar dat het vest niet werkte’. Die riepen hem daarop ter verantwoording. ‘Waarom heb je geen aansteker of sigarettenpeuk genomen om jezelf op te blazen?’ Abrini geloofde echter niet in het verhaal: ‘Hij heeft niet gedurfd, dat is alles.’

Op de vlucht

Op 13 november 2015 werden er in totaal 130 mensen afgeslacht op terrassen, bij een stadion en in concertzaal Le Bataclan in Parijs. Alleen Abdeslam gespte zijn zelfmoordgordel af, sloeg op de vlucht en werd vier maanden laten in het Brusselse Molenbeek gearresteerd.

Woensdag is een van de zeldzame keren dat Abdeslam heeft gesproken: hij weigerde consistent mee te werken met het onderzoek, en hield in 2018 bij een ander proces in België (waarbij hij werd berecht voor betrokkenheid bij een schietpartij op een onderzoeksteam van de Belgische politie) de kaken stevig op elkaar. Tijdens het proces in Parijs beriep hij zich meestal op zijn zwijgrecht, en tot ieders verbazing greep Abdeslam woensdag de laatste kans om te spreken aan om antwoorden te geven.

Handlangers

In totaal zijn er twintig mensen aangeklaagd, en Salah Abdeslam is de belangrijkste van hen. De andere verdachten zijn handlangers. Zij hebben bijvoorbeeld transport geregeld, paspoorten geleverd of voor huisvesting gezorgd. Mohamed Abrini zou hebben geholpen bij de voorbereidingen, en de terroristen hebben begeleid naar Parijs, om daarna snel terug te keren naar België. Hij is bekend als ‘de man met het hoedje’ die vier maanden later de benen nam bij de aanslagen op de Belgische luchthaven Zaventem.

Aan het eind van zijn verklaring wendde Abrini zich tot de nabestaanden van de slachtoffers. ‘13 november had niet mogen gebeuren. We doden geen vrouwen en kinderen, oorlog gebeurt tussen soldaten. Ik verontschuldig mij.’