De nieuwe premier van Soedan, Abdalla Hamdok, woensdag bij het afleggen van de eed in het presidentiële paleis in Khartoum. Beeld Foto EPA

Ga er maar aan staan: een overgang naar burgerbestuur verzorgen na 30 jaar autoritarisme, een nieuw kabinet optuigen en een geruïneerde economie aan de praat krijgen. En dat dan met geharde militairen die argwanend meekijken over je schouder. Dat is de opgave voor Abdalla Hamdok, de nieuwe premier van Soedan. Hamdok, van huis uit econoom, is benoemd in het kader van de bijzondere machtsdeling tussen burgers en militairen die moet resulteren in verkiezingen in 2022.

Straatprotesten

Hamdok (geboren in 1956, het jaar van Soedans onafhankelijkheid) is premier op voorspraak van de burgerbeweging die eerder dit jaar met ongekende straatprotesten de val inluidde van Omar al-Bashir als machthebber. Bashir staat inmiddels terecht voor corruptie. De militairen die onder druk van de straatprotesten Bashir hadden afgezet, wilden liever geen macht delen, maar als gevolg van de doorgaande protesten en de internationale druk deden zij toch concessies. De beëdiging van Abdalla Hamdok als premier kan dan ook worden gezien als een overwinning voor de Soedanese betogers.

Hamdoks eerste concrete stap wordt de samenstelling van een kabinet, deze maand nog, is de bedoeling. Het kabinet zal overwegend bestaan uit civiele bestuurders zoals hijzelf. Daarvoor brengt Hamdok de nodige kwalificaties mee. Hij wordt omschreven als slim en gedisciplineerd. Hij heeft een economie-doctoraat van de universiteit van Manchester en beschikt over veel internationale werkervaring: bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (in Ivoorkust), de Internationale Arbeidsorganisatie (in Zimbabwe) en de VN (in Ethiopië). Zijn netwerk en expertise komen van pas bij het reanimeren van Soedans economie – torenhoge inflatie was een oorzaak van de historische burgerprotesten – en bij het zoeken van hernieuwd contact met de mondiale economie na jaren van sancties tegen het bewind van Omar al-Bashir.

Bescheiden imago

Zijn ‘technocratische’ uitstraling en zijn jarenlange werk in het buitenland verschaffen Hamdok een zekere neutraliteit, al lijkt zijn bescheiden en a-politieke imago ook meteen zijn achilleshiel in Soedans complexe transitieproces. Hamdok wacht waarschijnlijk een politiek machtsspel, met tal van facties, regio’s en etnische groepen. Soedanezen kijken scherp naar de leiders van hun burgerbeweging, nu die plaatsnemen op het pluche. En vanuit perifere gebieden zoals Darfur laten rebellengroepen al weten dat zij zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen in het transitieproces in de hoofdstad Khartoem.

Hamdoks voornaamste uitdaging is misschien wel een modus operandi te vinden met de militairen. Generaals bouwden onder Omar al-Bashir een soort militair-financiële schaduwstaat op voor hun eigen gewin. De Soedanese situatie vereist ingrijpende economische hervormingen, maar wat gebeurt er als Hamdoks kabinet zal proberen te bezuinigen op de defensiebegroting, die een disproportioneel groot deel van de staatsuitgaven opslokt? Kan Hamdok voorkomen dat hij slechts wordt gebruikt als vriendelijk gezicht naar de buitenwereld, terwijl de militairen vasthouden aan hun privileges?

‘Soevereine raad’

Hamdoks kabinet van naar verwachting 20 personen gaat vooral bestaan uit burgers, maar de militairen krijgen twee ministerposten. Het gaat om Binnenlandse Zaken en Defensie. En het kabinet mag dan formeel Soedans beleid gaan uitstippelen, er is ook nog de ‘soevereine raad’, het deze week geïnstalleerde orgaan met 6 burgers én 5 militairen. De voorzitter van de raad is, gedurende de eerste 21 maanden, een generaal. Premier Hamdok heeft zo een stel vervaarlijk priemende ogen in zijn rug.