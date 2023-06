Aartsvader van Oerol, die vanaf Terschelling de mooiste foto’s van de hemel maakte

Sytse Schoustra

Op 20 april maakte Sytse Schoustra zijn laatste foto. Daarna ging het nier meer. Zoon Lars had nog aangeboden hem te ondersteunen, maar dat weigerde Schoustra. Als het niet ging zoals het altijd was gegaan, dan ging het gewoon niet meer. Ruim een week later overleed Sytse Schoustra.

In februari was bij hem een agressieve vorm van de spierziekte ALS geconstateerd. Op het Twitteraccount, waar hij zijn volgers op de hoogte hield van het razendsnelle verloop van zijn ziekte, meldde Schoustra al op 22 maart: ‘Mijn lichaam gaat het steeds meer opgeven. Grootste probleem: slikken. Kan niet meer eten. Sondevoeding nu. Hoop t vol te houden.’

De Volkskrant profileert regelmatig bekende en onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Dat account was in eerste instantie bedoeld om zijn volgers op de hoogte te houden van het weer op Terschelling. ‘Baggerweer’, luidde het bericht op 31 maart met een foto om dat te illustreren.

Sytse Schoustra werd geboren in het plaatsje Wirdum bij Leeuwarden. In 1969 belandde hij als leerling van de zeevaartschool op Terschelling om er de daaropvolgende decennia een centrale rol spelen. Schoustra werd de uitbater van Het Wakend Oog, het markante koffiehuis bij de haven. Hij stond aan de basis van het culturele festival Oerol. En er waren natuurlijk de weerfoto’s waarmee Sytse Schoustra niet alleen Twitter bediende, maar ook de journaals van NOS en RTL. ‘Schoustra was een speciale fotograaf op een prachtige plek in Nederland’, zegt weerpresentator Marco Verhoef op de NOS-site.

Noorderlicht

Voordat Schoustra zich op het eiland vestigde, voer hij op een olietanker de wereld over. Van de foto’s onderweg zetten die van het noorderlicht hem voorgoed op het pad van de weerfotografie. Chronische hoofdpijn dwong hem afscheid te nemen van de zeevaart. Aanvankelijk betekende dat ook het einde van de fotografie, maar echtgenote Ina en zoon Lars moedigden Schoustra aan zijn hobby weer op te pakken.

Terschelling was een inspiratiebron. ‘Ik houd van de weidse uitzichten en de mooie luchten’, zei Schoustra over het leven op de Wadden. Zijn bijzonderste foto maakte hij op Eerste Kerstdag in 2018. Van hoogst zeldzame parelmoerwolken die met hun pasteltinten van de hemel een paradijs maken. Die foto sierde de rouwkaart.

Eenmaal aan wal werkte Sytse Schoustra de eerste jaren in café De Zeevaart. Daarna kon hij de pacht van Het Wakend Oog overnemen. Dat was ook de plek waar Kees Lesuis hem leerde kennen. ‘Als je voor Oerol ging werken, dan was Het Wakend Oog de eerste halte.’ Lesuis had jarenlang de artistieke leiding over het theaterfestival en onderhoudt nu de internationale contacten.

Hij beschrijft het koffiehuis als een commandopost gedurende het festival, zeker in de tijd voor de mobiele telefoon. ‘Walkietalkies hebben een beperkt bereik, dus Het Wakend Oog was echt een tussenstation tussen de verschillende locaties. Sytse hield het overzicht.’

Vrienden van Oerol

Samen met Joop Mulder, die het gezicht van Oerol zou worden, stond Schoustra in 1982 aan de wieg van Oerol. Hij onderkende toen al de commerciële potentie van wat zou uitgroeien tot een beeldbepalend festival. Sytse Schoustra bedacht de Vrienden van Oerol om geld binnen te halen. ‘Joop had er weinig verwachtingen van’, zegt Kees Lesuis. ‘Maar het is nog altijd de grootste sponsor van Oerol.’

Schoustra’s rol beperkte zich tot de achtergrond. Lars kan zich niet herinneren dat zijn vader voorstellingen bezocht. Maar in die rol was hij van wezenlijk belang. Oerol legde een steeds groter beslag op het eiland en Sytse Schoustra hield de balans in de gaten. Lesuis: ‘Joop wilde altijd vooruit, maar Sytse trapte op de rem als dat nodig was.’