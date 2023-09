‘Aartsmoeder van het vrouwenwielrennen’ kreeg voor haar pionierswerk pas laat erkenning

Wilma van der Wal

90 jaar werd ze, de vrouw die door olympisch kampioen Anna van der Breggen de ‘aartsmoeder van het wielrennen’ werd genoemd. Maar een feministe? Nee, zo ver wil haar neef Frank Buijs niet gaan. ‘Mijn tante deed gewoon wat ze leuk vond, en dat was wielrennen. In haar tijd kon dat niet in Nederland, nou, dan ging ze gewoon naar het buitenland.’

Wilma van der Wal, die 22 augustus overleed, was de eerste vrouw die namens Nederland meedeed aan een WK wielrennen. Zo vanzelfsprekend als vrouwenwielrennen nu is, zo bijzonder was dat in 1958, toen het wereldkampioenschap in het Franse Reims werd verreden. De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) vond het destijds geen gezicht, een vrouw met blote benen op een fiets, en weigerde haar namens Nederland af te vaardigen. Maar de Amsterdamse liet zich niet uit het veld slaan en regelde via een Antwerpse wielrenclub alsnog een licentie.

In de wedstrijd, die in kranten ook wel ‘de koers der wapperende paardenstaarten’ werd genoemd, eindigde Van der Wal als laatste, ver achter Luxemburgse winnaar Elsy Jacobs, die na de finish door ‘door landgenoten en omstanders werd gekust’. Maar haar klassering was het minst belangrijke, zegt wielerjournalist Benjamin de Bruijn. ‘Ze was de aanvoerder van het groepje vrouwen dat er uiteindelijk voor zorgde dat vrouwenwielrennen werd erkend. Daar was lef en moed voor nodig.’

Van der Wal werd in 1933 geboren in Amsterdam en raakte verliefd op het wielrennen toen ze op vakantie in Frankrijk een wedstrijd zag. Terug in Nederland kocht ze bij een Amsterdamse rijwielhandel een racefiets, al bleek die veel te groot, omdat de fietsenmaker dacht dat de fiets voor haar broer was. Pas toen ze een op maat gemaakte Bustraan kreeg, begonnen haar sportieve aspiraties serieuze vormen aan te nemen. In 1959 deed ze nog een keer mee aan het WK, dit keer met een zestiende plaats als resultaat.

Daarna verdween Van der Wal van de radar, vooral omdat ze nooit meer interviews gaf. Vorig jaar besloot Benjamin de Bruijn voor een podcast naar haar op zoek te gaan. Hij kwam erachter dat ze als lerares Frans had gewerkt en getrouwd was geweest met de Tunesische kunstenaar Abdel Ménara, met wie ze veel verre reizen maakte om inheemse volkeren te ontmoeten en wilde dieren te spotten.

Goede doelen voor dieren

Lang liep het spoor naar Van der Wal dood, tot De Bruijn samen met collega Fred Segaar achterhaalde dat ze in een verzorgingstehuis in Amsterdam woonde. Stokdoof inmiddels – het journalistenduo moest de vragen op briefjes schrijven en die voor haar gezicht houden – maar nog even temperamentvol als in haar jonge jaren. ‘Radicaal kon ze zijn’, zegt De Bruijn. ‘In die lijn past ook precies dat ze als eerste vrouw aan een WK wielrennen meedeed. Maar bijvoorbeeld ook dat ze haar hele erfenis aan goede doelen voor dieren nalaat.’

Na de dood van haar man, in 2013, ging haar gezondheid snel achteruit en nam neef Frank Buijs de verzorging op zich. Na een aantal tia’s en de diagnose borstkanker werd ze – zeer tegen haar zin in – opgenomen in een verzorgingstehuis in Amsterdam, waar ze tot op hoge leeftijd op televisie naar wielerwedstrijden van vrouwen keek.

Daarbij was Anna van der Breggen haar grote favoriet, vertelde ze in de podcast. ‘Er zijn veel goede rensters, maar Anna… Zes keer de Waalse Pijl gewonnen. Hoe krijg je het voor elkaar?’ Op verzoek van De Bruijn schreef Van der Breggen Wilma een lief briefje, waarin ze haar bedankte voor al haar pionierswerk. Zo kreeg Wilma van der Wal uiteindelijk toch de erkenning die ze verdiende.