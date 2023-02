Aardbevingbestendig bouwen, hoe werkt dat en waarom gebeurt het niet overal?

Mensen zoeken tussen het puin naar slachtoffers in de Syrische stad Jandaris. Beeld REUTERS

Kun je gebouwen ontwerpen die dit soort aardbevingen doorstaan?

Het korte antwoord is: ja, dat kan, zegt Ihsan Bal, lector aardbevingsbestendig bouwen aan de Hanzehogeschool Groningen en voorheen hoogleraar aan de Technische Universiteit van Istanbul. Seismische isolatie heet de techniek die dat mogelijk maakt: een gebouw wordt op een dubbele fundering gebouwd, waartussen een soort ballen heen en weer bewegen. Het gebouw staat dan los van de trillende aarde. ‘In het zuiden van Turkije zijn zeven ziekenhuizen op deze manier gebouwd, die functioneren dus gewoon’, zegt Bal. Ook vliegvelden, zoals de luchthaven in Istanbul, maar ook nieuwe woningen in Groningen, zijn op deze manier gebouwd.

Waarom gebeurt het dan zo weinig?

Een ziekenhuis op deze manier bouwen kost al snel miljoenen extra. Daarom worden vooral essentiële voorzieningen met deze techniek gebouwd, zoals ziekenhuizen, brandweerkazernes en datacentra. ‘In gebouwen waar mensen wonen is het doel van moderne aardbevingsbestendige bouwtechniek dat het pand wel ernstig beschadigd raakt maar niet instort, zodat mensen het veilig kunnen verlaten’, zegt Bal. Dat gebeurt door te bouwen met gewapend beton, de pijlers van een gebouw zijn dan gemaakt van beton dat verstevigd is met staal.

Sinds de eeuwwisseling, toen Turkije getroffen werd door een grote aardbeving, moet alle nieuwbouw aan aardbevingsbestendige maatregelen voldoen. Het grootste probleem: de nu ingestorte gebouwen in Turkije komen uit de jaren tachtig en negentig, toen veel mensen naar grote steden trokken en er nauwelijks regels waren.

‘We weten welke gebouwen nu kwetsbaar zijn, en we weten hoe we aardbevingsbestendig kunnen bouwen’, zegt Bal. ‘Waar het aan schort, is een langetermijnplan om de gebouwen aan te pakken.’

Zijn er ook andere oplossingen?

Naast steden, met veel hoogbouw, is er ook op het platteland veel schade. Daar kan aardbevingsbestendig bouwen soms goedkoper en simpeler, zegt Martijn Schildkamp. Hij is opgeleid als architect en doet voor de stichting Smart Shelter Foundation onderzoek naar low-tech aardbevingsbestendig bouwen op het platteland. De reden? Na verwoestende aardbevingen blijven traditionele gebouwen soms wonderbaarlijk staan, terwijl betonnen appartementen in elkaar storten.

Hij onderzoekt nu met een internationaal team welke traditionele bouwtechnieken met betaalbare ingrepen aardbevingsbestendig kunnen worden, en het wetenschappelijke bewijs daarachter. Zo’n bevingsbestendig gebouw kan in de basis een houten huis zijn, of een constructie van steen en aarde.

Hoe zien zulke traditionele schokbestendige gebouwen eruit?

Dat kan in de basis een houten huis zijn, of een gebouw van steen en aarde. Juist op het platteland kunnen traditionele bouwmethoden met een paar simpele aanpassingen een veilige oplossing zijn, zegt Schildkamp, omdat daar vaak niet genoeg kennis of geld is om met hoogwaardige technieken te werken.

In het bergachtige Nepal, waar Schildkamp eerder onderzoek deed, wordt veel met steen en mortel van aarde gebouwd. Met kleine ingrepen konden lokale vakmensen daar aardbevingsbestendig bouwen: ze vervingen de aarde door cementmortel en gebruikten horizontale verstevigingen. ‘Na de aardbeving van 2015 stonden de vijftien gebouwen die we op deze manier verstevigden nog, ze waren zelfs nauwelijks beschadigd.’

Een schoolgebouw in Nepal is met aangepaste lokale technieken en materialen schokbestendig gebouwd. Beeld Smartshelterfoundation

Ook steden kunnen veiliger. Wolkenkrabbers kun je er niet mee bouwen, maar als het om appartementen van twee tot vier verdiepingen gaat, dan zweert Schildkamp bij een bouwtechniek die goedkoper is dan gewapend beton: ‘confined masonry’ genaamd, ingesloten metselwerk. Het wordt in grote delen van Zuid-Amerika gebruikt.

‘In de huidige bouw zie je veel betonnen skeletten, die ingevuld worden met metselwerk. Bij een aardbeving spat óf het skelet óf het metselwerk uit elkaar, omdat het skelet meebeweegt terwijl het metselwerk rigide is. Deze techniek werkt omgekeerd: je begint met metselen, maakt een mal voor de pilaren en vult die op met beton. Dat maakt het bestand tegen aardbevingen.’

Kost schokbestendig bouwen veel meer dan een ‘gewoon gebouw’?

Aardbevingsbestendig bouwen is altijd duurder dan niet-aardbevingsbestendig bouwen. De meerprijs zit bijvoorbeeld in het gebruik van cementmortel in plaats van mortel gemaakt van aarde, of in extra betonnen verstevigingsbalken.

Het goede nieuws: een techniek als ingesloten metselwerk is goedkoper dan andere manieren van aardbevingsbestendig bouwen omdat er geen staal voor nodig is. En waarschijnlijk het belangrijkste: áls er een grote aardbeving komt, bespaart schokbestendig bouwen zowel mensenlevens als nieuwe bouwkosten.

Waarom doen we dit niet overal al?

Een gebrek aan kennis speelt een rol, zegt Schildkamp. ‘We weten dat traditionele technieken het goed doen, maar het ontbreekt aan wetenschappelijk bewijs. Daardoor verdwijnt het uit bouwcodes.’ Ook speelt imago mee: aan traditioneel bouwen kleeft het stigma van armoede. Wel komt daar langzaam verandering in, nu er ook vanuit duurzaamheid meer aandacht is voor traditioneel bouwen.

In Turkije staat de metseltechniek sinds 2018 wél in de bouwvereisten voor aardbevingsbestendig bouwen. Ihsan Bal was destijds zelf betrokken bij het opstellen van nieuwe bouwregulering en pleitte ervoor om de techniek op te nemen, die hij kende uit het oosten van Turkije. ‘Tot drie verdiepingen mag je er nu mee bouwen.’