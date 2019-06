Aardbeving van 7,5 op de schaal van Richter treft Indonesië

Volgens de autoriteiten is er vooralsnog geen gevaar voor een tsunami. Er zijn geen meldingen van doden of gewonden en ook de materiële schade lijkt mee te vallen. Volgens de eerste berichten duurde de beving lang. Tot in het Australische Darwin, 700 kilometer bij het epicentrum vandaan, vluchtten mensen uit hun huizen en kantoren.

‘Dit was een van de sterkste bevingen die ik ooit heb gevoeld’, zei Chris Kent van het Australische Bureau van Meteorologie tegen ABC Radio. ‘We hebben zeker 15 minuten buiten gestaan voordat het weer rustig werd.’

De beving was ook voelbaar op Bali, maar ook hier is geen sprake van gewonden of schade.