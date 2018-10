Aardbeving van 5,9 treft Haïti

Het epicentrum lag ter hoogte van het eiland Tortuga, net ten noorden van Port-de-Paix op Haïti. De aardbeving werd gevoeld tot in de hoofdstad Port-au-Prince en op het buurland Dominicaanse Republiek.

Bij de beving raakten volgens de eerste berichten vooral gebouwen in het noorden van het land beschadigd. Lokale journalisten maken op Twitter melding van minstens één dodelijk slachtoffer. President Jovenel Moise roept de bevolking op om kalm te blijven.

Sommige gebouwen zijn ingestort, zoals de gevel van de katholieke kerk in Plaisance du Nord.

Aardbeving in 2010

Het straatarme Haïti werd in januari 2010 getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,0. Daarbij kwamen toen meer dan 230.000 mensen om het leven en vielen meer dan 300.000 gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen raakten dakloos, een zesde van de totale bevolking. Nog altijd is de schade van toen niet helemaal hersteld: een deel van de bevolking woont nog altijd in tijdelijke onderkomens. De economische en politieke toestand is gespannen.