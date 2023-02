Aardbeving in Turkije is een van de dodelijkste in de regio sinds 1900

Tussen het puin van een ingestort gebouw in Adana zoeken reddingswerkers dinsdag naar overlevenden. Beeld Francisco Seco / AP

Aardbeving is een van de zwaarste en dodelijkste in de regio sinds 1900

De aardbeving van maandag in het Turks-Syrische grensgebied is een van de zwaarste en dodelijkste bevingen in de regio sinds 1900. Sindsdien zijn er in en rond Turkije zo’n achttien aardbevingen geweest met naar schatting minstens duizend dodelijke slachtoffers, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Veel van deze bevingen hadden, net als die van maandag, een kracht van meer dan 7 op de schaal van Richter.

Het dodental blijft ook de dag na de aardbeving oplopen, tot ongeveer 5.200 slachtoffers op dinsdagmiddag. De laatste beving waarbij meer dan duizend doden vielen, was in 1999 bij İzmit, 18 duizend. De beving had een kracht van 7,6 op de schaal van Richter, iets minder dan de aardbeving van maandag.

De dodelijkste aardbeving sinds 1900 is volgens cijfers van NOAA die in Haïti van 2010, die ruim 300 duizend mensen het leven kostte.

Dinsdag nog meerdere zware naschokken geregistreerd

Turkije wordt sinds de zware aardbeving op maandagochtend nog door zware naschokken getroffen. Dinsdag werden door de Turkse overheidsdienst voor rampenbestrijding (Afad) nog tot na het middaguur schokken geregistreerd met een kracht van 5 of meer op de schaal van Richter. Sinds de eerste aardbeving op maandag registreerde Afad zo’n dertig zware naschokken. In totaal werden honderden trillingen geteld. In de loop van dinsdag begon het aantal zware bevingen af te nemen.

Op veel plekken wordt nog naar overlevenden gezocht onder het puin. De schokken en het slechte weer bemoeilijken de reddingsacties. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd voor het gevaar van de naschokken. Die kunnen beschadigde gebouwen alsnog doen instorten.