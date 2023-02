Aardbeving in Syrië als een mokerslag voor de ‘laatsten die overeind zijn gebleven’

Zoeken naar overlevenden met weinig materieel in het stadje Harim, in de rebellenprovincie Idlib, twee dagen na de aardbeving. Beeld Omar Haj Kadour / AFP

De achterblijvers van Salqin, een stad in de Syrische provincie Idlib, behoren tot ‘een minderheid’, zegt Abdullghani Al Arian (32) grappend. Zijn vrienden zijn allang vertrokken. Ze hebben een nieuw leven opgebouwd in het buitenland. De meesten hebben goede banen, hun kinderen zijn veilig ter wereld gekomen.

Al Arian bleef. Hij geloofde heilig in wat hij ‘de Syrische zaak’ noemt: de revolutie die in 2011 zo hoopvol begon met vreedzame protesten tegen de zittende president Bashar al-Assad, maar al snel uitgroeide tot een bloedbad. Als media-activist zette Al Arian onophoudelijk filmpjes en foto’s online van de vele luchtaanvallen die plaatsvonden, ook toen de aandacht voor de oorlog was verslapt.

Sinds deze week richt hij zijn camera opnieuw op de brokstukken, ditmaal veroorzaakt door een aardbeving die Syrië – cynisch genoeg – weer even terug op het wereldtoneel heeft geplaatst. Het dodental in het land gaat richting de vierduizend, wat een onnauwkeurige schatting is, omdat veel mensen nog onder het puin liggen.

Abdullghani Al Arian.

Anders dan in Turkije, waar de internationale hulp op gang is gekomen, zijn de meeste Syriërs overgeleverd aan lokale hulptroepen wier middelen zo schaars zijn, dat er weinig hoop is voor de laatste overlevenden die misschien nog onder het puin liggen.

Verslagen

De natuurramp van afgelopen maandag komt als een mokerslag voor de inwoners van Idlib, de laatste provincie van Syrië die nog volledig in handen is van de oppositie. ‘Het voelt alsof we nu echt zijn verslagen’, zegt Al Arian aan de telefoon. Het bereik is slecht. Om een verbinding met Nederland te leggen, heeft hij een open plek opgezocht, ergens op straat. Op de achtergrond klinken toeterende auto’s.

Idlib was net aan het opkrabbelen, nadat het afgelopen jaren zwaar te lijden had gehad van gevechten van rivaliserende milities. Inmiddels heeft de militante groepering Tahrir al-Sham (dat voortkomt uit het aan Al Qaida gelieerde Al Nusra) het grootste deel van het rebellenbolwerk in handen en zijn de gevechten geluwd.

De agrarische provincie, die bekendstaat om zijn vele olijfboomgaarden en tarwevelden, groeide tijdens de burgeroorlog uit tot een toevluchtsoord voor zo’n twee miljoen Syriërs uit de omringende steden. Zij werden van huis en haard verdreven door het langdurige en uitputtende offensief dat het Syrische regeringsleger met behulp van Rusland had gelanceerd in het noordwesten van het land.

Door gebrek aan geld of een slechte gezondheid hadden deze Syriërs, uit onder meer Aleppo, niet de mogelijkheid om naar het buitenland te vertrekken. En zo belandden de armste en zwakste vluchtelingen in geïmproviseerde tentenkampen in Idlib, die zich uitstrekken tot aan de grens met Turkije. Hulporganisatie Amnesty International omschreef de leefomstandigheden er vorig jaar nog als ‘ondragelijk’, vanwege de vele ziektes en het gebrek aan perspectief.

De interne ontheemden worden in ngo-kringen ook wel internally displaced people (IDP’s) genoemd. Syriërs spreken zelf liever – met enige trots – over ‘de laatsten die overeind zijn gebleven’. Maar de aardbeving heeft zelfs deze penibele positie aan het wankelen gebracht.

‘De schade is ongekend’, zegt Mohammed Al Hasan (33), een activist en hulpverlener die met zijn gezin in Kafarna woont, een dorpje naast Salqin. Na de aardbeving sprong hij meteen met een groepje jonge mannen in de auto, om de lokale reddingsdiensten bij te staan. ‘Maar we wisten niet waar we moesten beginnen’, zegt hij. ‘Het hele gebied is verwoest.’

Mohammed Al Hasan.

Uiteindelijk belandden ze bij het huis van een vriend, dat volledig was ingestort. De schade was zo groot dat ze met hun blote handen niets konden betekenen. En dus reden ze door naar een ingestort wooncomplex, even verderop. ‘De gedachte dat er misschien nog familieleden van mijn vriend levend onder het puin lagen, maar dat we ze niet konden helpen, vond ik heel erg zwaar’, zegt Al Hasan.

Hij heeft de afgelopen dagen tientallen gewonden naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een 2-jarig jongetje. Daar trof Al Hasan totale chaos aan. ‘Het ziekenhuis was vol, dus de gewonden lagen buiten, tussen de mensen die al waren overleden.’ Voor de jongen kwam de hulp te laat: hij was onderweg gestopt met ademen.

In de steek gelaten

De solidariteit onder de inwoners van Idlib is na de aardbeving groot, constateert de 26-jarige journalist Elif Alali, die in 2016 met haar ouders vanuit het belegerde Aleppo naar de provinciehoofdstad Idlib verhuisde. ‘Eenieder die een paar extra dekens over heeft, brengt die naar een van de geïmproviseerde hulpposten die in de moskeeën en scholen zijn ingericht’, zegt ze.

Elif Alali

Tegelijkertijd beseffen de inwoners dat ze het met alleen elkaar niet zullen redden. De al langer bestaande tekorten aan medicijnen, brandstof, tenten, schoon drinkwater en voedsel zijn door de aardbeving alleen maar nijpender geworden. ‘Er is echt hulp uit het buitenland nodig’, zegt Alali. Dat die er, een paar dagen na de ramp, nog altijd niet is, maakt haar verdrietig en boos. ‘We voelen ons voor de zoveelste keer in de steek gelaten’, zegt ze met overslaande stem.

De toekomst is onzekerder dan ooit, beaamt Al Arian. Uit angst voor naschokken, heeft hij zijn gezin ondergebracht in een schuilkelder, die eerder diende als opslagruimte voor brandstof. Daar zitten ze nu al een paar dagen, zonder daglicht, in een geur van diesel. ‘We kunnen er niet koken, dus we leven van de voorraad tonijnblikjes en brood. We zitten de tijd uit. Wat kunnen we anders doen dan wachten?’

Voor Muhammad Al Hasan is het nooit een optie geweest om uit Syrië te vertrekken, vertelt hij. ‘Ik hoor thuis in dit gebied. Sterker nog: ik ben nog nooit buiten Idlib geweest.’ Zijn twee kinderen wil hij laten opgroeien in een huis dat hij momenteel aan het bouwen is in zijn geliefde familiedorp. Maar door de aardbeving zijn de muren gebarsten. Zie het als een metafoor voor hoe het de Syriërs nu vergaat, zegt hij. ‘Het feit dat we nog leven, is een prestatie op zich.’