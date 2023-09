Aardbeving in Marokko treft bergachtig en dunbevolkt gebied: ‘De huizen zijn van leem, dus totaal niet aardbevingsbestendig’

Bewoners inspecteren zaterdag beschadigde gebouwen in Marrakech. Veelal zijn die gebouwd van leem en keien, en daardoor weinig aardbevingsbestendig. Beeld ANP

Het epicentrum van de aardbeving lag 70 kilometer ten zuidwesten van Marrakech, wat voor gebied is dit?

‘Het zwaarst getroffen is de provincie Al Haouz, aan de voet van de Hoge Atlas. Daar zijn de meeste doden gevallen. Ook een deel van de noordkant van de Hoge Atlas is getroffen. De bergen zijn daar zo’n 2.500 meter hoog, met uitschieters tot 4.000 meter.

‘Vooral de hogergelegen dorpen zullen lastiger bereikbaar zijn. Gelukkig is het nog geen winter en regent het niet, dus zijn ook de onverharde wegen begaanbaar. Met vierwielaangedreven auto’s kunnen het leger en de Civiele Beschermingsdienst er wel komen. Het probleem is dat de dorpen ver uit elkaar liggen, dat maakt het lastig voor de hulpdiensten.

‘Zeker in die kleine bergdorpen is de meerderheid van de huizen gemaakt van leem. Die zijn totaal niet aardbevingsbestendig. Op de foto’s van beschadigde gebouwen uit Marrakech zie je ook alleen stenen, leem en keien, geen moderne bouwmaterialen.

‘De aardbeving vond plaats om 23.00 uur ’s avonds, wat betekent dat de meeste ouderen en jongeren al op bed lagen. Bovendien verrichten veel mannen uit die dorpen seizoensarbeid in bijvoorbeeld Marrakech of Frankrijk. Zij waren dus helemaal niet thuis. De kans is daarom groot dat er disproportioneel veel ouderen en kinderen zijn overleden.’

Zal de aardbeving grote gevolgen hebben voor de lokale economie?

‘De mensen leven er vooral van het toerisme. In steden als Marrakech en Agadir is er veel werk in die sector. Ook profiteren ze van het toeristische verkeer tussen die twee steden. In de dorpen langs de weg verkopen mensen van alles: van souvenirs tot fruit en groente.

‘Dat toerisme krijgt een behoorlijke tik van de aardbeving, maar zal zich herstellen. De schade in Agadir is bijvoorbeeld gering. Wel moeten ze de wegen tussen Agadir en Marrakech, die mogelijk beschadigd zijn door aardverschuivingen, begaanbaar krijgen. Als eerste wil je die grote slagaders vrijmaken, de kleinere bergwegen komen dan later.’

Hoe zit het met de verstrekking van noodhulp?

‘Ik kreeg al een verzoek om te helpen met het versturen van dekens en voedsel, maar dat is op dit moment niet zinvol. Het rampgebied heeft vrijwel geen banden met Nederland, maar juist wel met Frankrijk. Veel mensen hebben familie daar. Als je iets wilt doen, kan je dat het beste doen via Franse organisaties die in contact staan met de lokale dorpsverenigingen. Zij kunnen zeggen wat er nodig is.

‘Ik hoop dat de noodhulp snel op gang komt. Organisatorisch kan Marokko dat, maar ze moeten niet pas een paar dagen later beginnen, zoals bij de aardbeving bij Al Hoceima in 2004. Het voordeel is: zowel in Marrakech als in Agadir is een vliegveld. Daar is het nu druk omdat toeristen zo snel mogelijk naar huis willen, maar er is genoeg capaciteit om veel spullen in te vliegen.

Marokko is bovendien een centralistisch land, als het nodig is kunnen gouverneurs knopen doorhakken om een snelle aanvoer van noodhulp mogelijk te maken.’