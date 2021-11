Aardbeving in Gronings dorp Garrelsweer; zwaarste in drie jaar

Aardbevingen hebben de afgelopen jaren forse schade veroorzaakt in Groningen. Beeld ANP

De beving komt op een gevoelig moment. Vanwege de huidige gascrisis zei demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) vorige week dat de gaskraan in 2022 mogelijk verder opengedraaid moet worden dan was verwacht.

Aardbevingen hebben de afgelopen jaren forse schade veroorzaakt aan woningen in Groningen. De beving in Garrelsweer is de zwaarste sinds mei 2019, toen bij Westerwijtwerd een magnitude van 3,4 werd gemeten. In totaal zijn er slechts vier zwaardere bevingen geweest in Groningen. De zwaarste meting was in 2012 in het dorpje Huizinge, waar 3,6 gemeten werd. Het epicentrum lag maandagnacht op zo’n 3 kilometer diepte. Tot zover bekend heeft de beving geen schade opgeleverd. Aardbevingen met een magnitude van 2,5 en 1,9 troffen Garrelsweer in 2019.

Op sociale media zeggen meerdere bewoners rondom Garrelsweer, een dorpje met 450 inwoners in de gemeente Eemsdelta, de beving gevoeld te hebben. Ze merkten onder meer dat hun woningen schudden en kraakten. Inwoners van de stad Groningen, 20 kilometer verderop, zeggen eveneens iets gemerkt te hebben. Ook de lokale omroep RTV Noord laat weten al honderden berichten van bewoners te hebben gehad.

Kleding hangers schuiven in de kast. Het huis gaat van links naar rechts... Ik ben bang. Tranen rollen over mijn wangen.. Tjemig jongens. Dit was een beste! #aardbeving #TenPost @2eKamertweets @RTLnieuws @rtvnoord @ShownieuwsSBS6 — miranda (@mkosvdp) 16 november 2021

In 2018 kondigde toenmalig minister van Economische Zaken Eric Wiebes aan te stoppen met het boren naar gas in Groningen, vanwege de schade door de aardbevingen. Sindsdien wordt de gaswinning afgebouwd. Het was de bedoeling dat de gaswinning in oktober 2022 helemaal stopt, de installaties moeten dan in waakvlamstand gaan.

Bevingen stoppen niet

Met name in oktober waren er meerdere kleinere bevingen in de omgeving Loppersum, waar ook Garrelsweer ligt. In deze regio wordt sinds 2018 geen gas meer gewonnen. Het gasveld in Groningen is echter zo groot dat de gebieden als het ware ondergronds verbonden zijn. Als gevolg van de decennialange gaswinning zijn in de Groningse ondergrond drukverschillen ontstaan. Aardgas stroomt van plekken met hoge druk naar plekken met lage druk.

Drukafname, zoals in Loppersum, veroorzaakt spanningen in de ondergrond die tot aardbevingen kunnen leiden. Niet de boringen maar die drukverschillen veroorzaken nu de bevingen en zolang er drukverschillen zijn, zullen er bevingen zijn. De Staatstoezichthouder op de Mijnen stelde maandag dat de aardbevingen mogelijk nog tientallen jaren zullen aanhouden. De toezichthouder heeft de NAM om meer informatie over de regio Loppersum gevraagd, aangezien de NAM als boorder het gebied het beste kent.

Verstevigen woningen

De afhandeling van de schade die getroffen bewoners ondervinden van de gasboringen, verloopt moeizaam. Ook het versterken van de woningen in het Gronings aardbevingsgebied komt maar langzaam op gang. Op dit moment wachten nog 27 duizend huishoudens op onderzoek naar hun woning en of die moet worden verstevigd. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) schat in dat iets meer dan de helft van van die woningen versterkt moet worden.

Dat schrijft de minister dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ollongren wil de bewoners van het gebied uiterlijk 2023 duidelijkheid geven over de herstel- en versterkingsoperaties. Veel bewoners strijden al jaren voor compensatie en voor een veilig huis. Eerder stelde het kabinet in 2028 klaar te willen zijn met versterkingswerkzaamheden.