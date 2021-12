Aardappeltekort treft Japanners: alleen nog maar ‘kleintje patat’ bij hun McDonald’s

McDonald’s-filiaal in Tokio. Beeld Getty

Eerder lieten McDonald’s en KFC in Japan al weten alleen nog kleine porties frites te verkopen, tot de problemen zijn opgelost. De maatregelen zijn nodig om de klanten van de fastfoodketens van friet te blijven voorzien. Japan importeert veel bevroren aardappelgerechten uit Noord-Amerika. Door het coronavirus en overstromingen in de buurt van Vancouver komen die leveringen nu niet, of met veel moeite aan.

De kwestie vormt een slotstuk van een jaar dat bol stond van de internationale distributiehectiek. Door plots gesloten bedrijven, grondstoftekorten en een ontoereikend aantal werknemers in de gehele productie- en transportlijn ervaarde de eens zo gestroomlijnde wereldhandel flinke kinken in de kabel. Scheepvaartbedrijven klagen het hele jaar steen en been over de soms wekenlange wachtrijen voor grote internationale havens. De historisch lange rij schepen voor de kust van het Amerikaanse Los Angeles is daarvan het meest illustratieve voorbeeld. De voornaamste reden van al die vertragingen en obstakels is overigens maar in geringe mate coronagerelateerd: de enorme vraag van consumenten speelt een veel belangrijkere rol.

Door de logistieke complicaties moesten bijvoorbeeld de Britten vrezen voor een alcoholvrije Kerst, leidde een suikertekort in Nieuw-Zeeland tot problemen met de kerstkoekjes en gaf het Canadese ‘ahornsiroopkartel’ (verantwoordelijk voor driekwart van de wereldproductie) 22 miljoen kilogram aan reserves op om de vraag en het aanbod in balans te trekken. En nu zijn de Japanse patatten dus aan de beurt. Eerder ondervond McDonald’s in het Verenigd Koninkrijk ook al problemen met milkshakes.

Boeings

Met het inzetten van drie Boeings 747 moet de Japanse aardappelvoorraad van McDonald’s weer op niveau worden gebracht. De fastfoodketen heeft de deal zelf nog niet bevestigd. Door een tweet van een topman van transportbedrijf Flexport kwam de maatregel woensdag toch in de openbaarheid.

Overigens is het niet de eerste keer dat de Japanse tak van McDonald’s problemen ondervindt door aardappeltekorten. Zo’n zes jaar geleden veroorzaakten moeizame onderhandelingen tussen Amerikaanse havenmedewerkers en scheepvaartbedrijven ook heftige verstoringen in de wereldeconomie. Dat leidde onder meer tot problemen met het leveren van aardappelproducten aan Japan. McDonald’s besloot toen ook om alleen kleine porties frites aan te bieden, terwijl het bedrijf zich ondertussen inspande om 1.000 ton aan aardappelen via de lucht naar het eilandenrijk te brengen.

McDonald’s verwacht voor het einde van het jaar de voorraden in de 2.900 Japanse filialen, die in de volksmond vaak ‘Maccu’ of ‘Makudo’ worden genoemd, te hebben aangevuld. Met de wereldwijde distributiecrisis is het dan nog zeker niet afgelopen. Experts voorspellen dat die nog minimaal maanden, en wellicht zelfs jaren, zal duren. Mede door het coronavirus is onzekerheid troef, terwijl de onderliggende oorzaken van de crisis nog niet opgelost.