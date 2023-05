Aanzwellende kritiek op arrestatie Britse anti-monarchisten tijdens kroning van Charles

Een lid van de anti-monarchistische groep Republic wordt aangehouden op de dag van de kroning in Londen. Beeld Niklas HALLE’N / AFP

Nog voordat ze arriveerden bij een protest tegen de monarchie, werden zaterdag zes leden van campagnegroep Republic gearresteerd door de Londense politie. De politie beriep zich op de kersverse Wet Openbare Orde, die enkele dagen eerder was ingegaan: agenten mogen optreden tegen vreedzame demonstranten om ‘disruptie van grote sport- en culturele evenementen te voorkomen’. Ging zaterdag nog de meeste aandacht uit naar het spektakel rond de kroning, inmiddels zijn deze arrestaties uitgegroeid tot een smet op deze dag.

‘Dit is iets dat je zou verwachten in Moskou, niet in Londen’, reageerde de directeur van Human Rights Watch in het Verenigd Koninkrijk fel. ‘Er is duidelijk iets misgegaan in dit geval’, aldus Labour-parlementslid Lisa Nandy tegen BBC Breakfast. Ze wees erop dat de ordehandhaving tijdens de kroning een complexe taak was, maar vindt nader onderzoek gerechtvaardigd. De Londense burgemeester Sadiq Khan eist opheldering en wees erop dat het recht op demonstreren fundamenteel is voor een democratie.

Bevestigingsmateriaal

De politie verdedigde maandagavond de arrestaties. Die zouden nodig zijn geweest omdat de demonstranten mogelijk spullen bij zich hadden waarmee ze zichzelf konden vastzetten op de route van de zojuist gekroonde koning. Na nadere inspectie concludeerde de politie dat die beschuldiging niet te bewijzen valt. De politie betreurt het dat de demonstranten niet konden protesteren. Volgens Republic hadden de zes materiaal bij zich om protestborden mee te bevestigen.

‘Als dit een poging was om onze publiciteit in te perken, is dat in hun gezicht terugkaatst’, aldus Graham Smith, de leider van Republic, die zestien uur werd vastgehouden. ‘Wat met ons is gebeurd, is de wereld overgegaan.’ Hij zegt dat de politie hem maandag persoonlijk excuses heeft aangeboden en dat hij die heeft geweigerd. Hij overweegt een gang naar de rechter.

Honderden mensen grepen de kroning aan om te protesteren. De zes republikeinen waren niet de enigen die werden opgepakt. De politie zegt 64 mensen te hebben gearresteerd, meestal omdat ze van plan zouden zijn de ceremonie te verstoren. Vier van hen zitten nog vast, de meesten zijn op borgtocht vrijgelaten.

Tot twaalf maanden cel

De nieuwe handhavingswet staat het agenten toe om demonstranten te fouilleren, om te controleren of ze bijvoorbeeld lijm of sloten bij zich hebben waarmee ze wegen of spoorwegen kunnen blokkeren. Wie ‘cruciale infrastructuur’ blokkeert, kan tot twaalf maanden cel krijgen.

De wet is controversieel. Eind april riep de Hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Volker Türk, het Verenigd Koninkrijk op de ‘diep verontrustende’ wet niet in werking te laten treden. Het recht op vrijheid van meningsuiting en op vreedzame vergadering en vereniging zouden te sterk worden ingeperkt. Kritiek kwam dinsdag ook uit de gelederen van de Conservatieve. Oud-minister David Davis, een prominente partijgenoot van premier Rishi Sunak, zei dinsdag dat hij delen van de wet te vaag geformuleerd vindt.

Sunak verdedigde maandag de wet, die volgens hem grote ordeverstoringen moet voorkomen. Hij prees de politie omdat de kroning veilig verliep. Op de arrestatie van de anti-monarchisten weigerde hij in te gaan, erop wijzend dat de politie zelfstandig opereert.