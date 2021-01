Aanzienlijk minder asielaanvragen in 2020 door coronacrisis

Asielzoekers van het azc in Wageningen scheppen een luchtje met het mooie weer, maart 2020. Beeld Marcel van den Bergh

De grote daling hangt samen met de coronacrisis. Zeker in het voorjaar gingen veel Europese landen op slot, waardoor het voor asielzoekers lastiger was zich over het continent te verplaatsen.

In januari en februari ontwikkelde de instroom zich nog vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vanaf maart viel het aantal aanvragen stil, waarna in april en mei extreem lage cijfers werden genoteerd. In die maanden vroegen respectievelijk 439 en 414 mensen asiel aan. Dat is vijf tot zes keer zo weinig als voorgaande jaren.

In het najaar trok de instroom aan tot ruim tweeduizend aanvragen per maand, nog steeds aanzienlijk lager dan in de jaren daarvoor. In 2018 en 2019 lag dat aantal rond de 2.500.

De groep asielzoekers blijft gedomineerd door mensen die uit Syrië (5.566) en Eritrea (1.504) komen. Ook in 2018 en 2019 voerden zij de lijst van landen van herkomst aan.

De IND verdeelt asielaanvraag in vier categorieën: eerste asielaanvragen, herhaalde aanvragen, gezinsleden van vergunninghouders die naar Nederland komen (nareizigers) en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In elke categorie kwamen de meeste mensen in 2020 uit Syrië. De Eritrese instroom betrof afgelopen jaar voor twee derde nareizigers.