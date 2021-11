Aanzienlijk meer mensen krijgen een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, het UWV snapt niet waarom

Het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering via de Wia neemt fors toe. Het UWV vraagt zich af waarom. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Vijftig procent van de toename is onverklaarbaar, schrijven UWV-analisten Ed Berendsen en Peter Rijnsburger in het laatste Kennisverslag van de uitkeringsinstantie. ‘Dat we de helft van de instroomstijging in 2021 niet kunnen verklaren, is een probleem en gaan we uiteraard onderzoeken.’

Een deel van de stijging kan worden verklaard doordat er te weinig verzekeringsartsen zijn bij het UWV. Zij kunnen het aantal aanvragen niet tijdig genoeg beoordelen, waardoor veel mensen in afwachting van hun keuring vast een Wia-uitkering krijgen. Dat aandeel bedraagt dit jaar zo’n 1300 mensen.

Een ander deel van de toename heeft te maken met twee andere structurele factoren, zoals de steeds hoger wordende pensioenleeftijd en eerder beëindigde uitkeringen die worden hervat. Ook daar zit niet de grote toename in, schrijven Berendsen en Rijnsburger. De ‘normale’ verklaringen leiden maar tot duiding van de helft van de stijging.

Ook in 2020 was er een onverklaard deel, schrijft het UWV, maar dat was toen veel kleiner (circa 400). Voor 2019 en eerder kon de uitkeringsinstantie de instroomstijging vrijwel volledig verklaren vanuit de drie eerdergenoemde structurele factoren.

Corona?

Mogelijk is de andere helft van de toename gerelateerd aan corona, aldus het Kennisverslag. ‘Het is denkbaar dat mensen die vanwege andere oorzaken al langdurig ziek waren, in 2020 corona kregen en daardoor een extra klap kregen, waardoor ze in 2021 een WIA-uitkering aanvroegen’, schrijven Berendsen en Rijnsburger. ‘Iets wat anders mogelijk niet gebeurd zou zijn. We zien daarvoor de eerste aanwijzingen: er zijn steeds meer mensen die instromen met als (mede)diagnose corona.’

Ook is het mogelijk dat door de beperkende coronamaatregelen de re-integratiemogelijkheden van langdurige zieken zijn bemoeilijkt, waardoor meer mensen uiteindelijk een WIA-uitkering aanvragen.

‘Als het samenhangt met corona zullen we hier ook in 2022 en 2023 effecten van zien. Daarna zal het afnemen. Als het daarentegen een andere oorzaak heeft, weten we niet wat de ontwikkeling zal zijn’, staat in het Kennisverslag.